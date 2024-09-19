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最後一次審議！第6次碳費費率審議會10月7日召開 將正式定案

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部19日表示，第6次碳費費率審議會預計將於10月7日召開。依照環境部規劃，這次審議會將會是最後一次審議，將會正式定案碳費費率及優惠費率。

環境部第五次碳費費率審議會於9月9日召開時，已經凝聚委員共識，一般費率起徵區間每噸300至500元，預計2030年調升到1,200至1,800元。環境部表示，第6次碳費審議會相會討論對環境部建議單一費率或者是費率區間，同時也會確認「行業別指定削減率」的優惠費率A與採用「技術標竿指定削減率」優惠費率B。

環境部第5次碳費審議會擬出碳費一般費率起徵年為每噸300至500元，引發業界擔心，環境部長彭啟明日前透露，採用「技術標竿指定削減率」的優惠費率B大約會落在每噸100元水準，意即採用較嚴「行業別指定削減率」的優惠費率A，費率將會低於百元。

彭啟明

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