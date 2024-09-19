全台首例 台泥儲能與台灣福斯汽車宣布「充儲合作」

台泥儲能今(19)日宣布與台灣福斯汽車合作，推出全台首個與車廠合作的充儲一體計畫。此計畫結合台泥儲能為充電站打造的最新水泥儲能櫃型號EnergyArk400，與台灣福斯汽車的極速充電站，台泥儲能翻轉傳統儲能資本投資概念，將提供創新的儲能櫃建置與租賃服務，主打「用多少付多少」的儲能電能方案。台泥儲能攜手台灣福斯汽車，於Volkswagen極速充電站應用儲能服務，預計每站每年可協助電網減少超過40噸二氧化碳排放。

台泥企業團亞洲充儲事業群總經理王建全今日代表出席台灣福斯汽車電動車上市記者會，與台灣福斯汽車總裁 Steffen Knapp共同發布了充儲合作計畫。

台泥儲能於去年10月能源展推出全球第一個以低碳建材打造的水泥儲能櫃EnergyArk後，今年推出專門為充電站量身打造的新型號EnergyArk400。EnergyArk400電池容量約為400kWh，整座儲能系統僅占地約一個停車格。台泥儲能預計將在即將啟用的台灣福斯汽車經銷商極速充電站，提供儲能櫃建置與租賃服務，並攜手同屬台泥的關係企業能元超商，配合台電的電力輔助服務，一方面達到台泥儲能的經濟效益並滿足充電站用電需求，同時車廠也可受惠於降低尖峰電費並減少碳排放。台泥亦瞄準歐洲的充電網絡與配合歐洲綠能建置的快速發展，增加電網的韌性，將以此充儲構型與商業模式進軍歐洲市場。

根據國際能源總署（IEA）發布的再生能源報告，2023年全球儲能容量新增超過40 GW，是前一年度增幅的兩倍，其中65%為大型儲能案場，35%為錶後儲能系統。錶前指的是系統安裝在電網端，用以穩定電網、調節電網頻率和電壓，並提供備用電力，像是台泥在花蓮宜蘭建立的大型儲能案場，錶前儲能在大型天災事故時可迅速穩定國家的電網。錶後儲能被視為是儲能的新興市場，主要安裝在用戶端，可直接幫助負載端，並做為區域電網的一個部份，如緊急備用電源、離尖峰用電控制等。