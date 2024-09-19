風向轉了？總底價達390億 台中13期土地標脫率僅約2成

台中市地政局19日辦理十三期大慶市地重劃區的抵費地標售，共212筆，合計超過5萬坪，總底價達390億元，但僅50筆標脫，標脫率23.6%，總標脫金額約84.6億元，整體溢價率2.2%，為近年台中重劃區土地標售表現最差。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，本次十三期土地標售面積大多低於300坪，由於十三期為低密度重劃區，住宅用地的容積率不高，因此臨路條件不算突出的中小型基地，規劃大樓產品的彈性較低。

至於少數超過千坪的大基地，因底價直逼區段高水位，購地負擔較大，在現今房市的貸款難度高、銀彈緊縮的情況下，業者購地布局的心態較保守，加價意願也低，使得本次土地標售的反應不如以往熱切。

本次標售的整體表現雖低調，但部分精華土地仍衝出區段新高價，面積逾1,200坪的昌明段593地號，以總價約12.2億元標脫，換算單價衝破百萬元大關，不僅奪下本次標售的單總價雙冠王，也締造十三期重劃區的單價新高紀錄。

台灣房屋復興特許加盟店店東賴明達表示，昌明段緊鄰發展成熟的八期重劃區，兼具市區機能與重劃區遠景，是十三期最被看好的區段，價碼也相對突出。創高價土地，正臨40米寬的文心南路幹道，距離捷運豐樂公園不到500公尺，地段條件出色，因此逆勢在觀望氣氛下衝出百萬身價。