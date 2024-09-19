桃園屋主賺翻了！八大重劃區最少轉手獲利約325萬 這區平均海削540萬

桃園中壢青埔重劃區由於房市議題濃厚，區域頻傳高價，被市場稱為「青龍國」，據實價登錄發現，青埔重劃區轉手交易表現驚人，近期平均轉手獲利總價達540.6萬元，位居桃園市各大重劃區冠軍。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，桃園市各大重劃區受不同話題支撐，在剛性需求購屋族群支撐之下，房價有不同程度漲幅。

住商機構彙整今年實價登錄資料，比較桃園市八大重劃區近期轉手獲利表現。其中，有「青龍國」之稱的青埔重劃區截至9月中旬為止，轉手交易平均獲利約540.6萬元，獲利筆數達164筆，高居各大重劃區之首。

賴志昶指出，青埔近期受惠於高鐵與機場捷運等議題，又有青塘園大型綠地，生活機能逐漸齊全，吸引雙北市脫北者、新竹竹科客移居，房價相對保值。

另觀察實價，八德擴大重劃區與中正藝文特區周邊生活區，平均轉手獲利筆數分別達154、145筆，為桃園市各大重劃區的第二、三名；住商不動產桃園展演捷運加盟店店東王國睿分析，中正藝文特區近期受惠捷運綠線未來性，加上桃園市立圖書館總館、影城等進駐，生活與商業機能逐漸成熟，致使房市有支撐力道。