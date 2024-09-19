華科事業群法說會 精星：持續提高自動化應對殺價競爭

華科事業群的NB板龍頭瀚宇博（5469）與子公司精成科（6191）、台灣精星（8183）今日召開聯合法說會，台灣精星總經理劉貞佑提到，大陸殺價競爭對PCBA有獲利衝擊，公司目標持續提高自動化，BMS目標後續全製程自動化組裝，蕪湖廠8條線後仍有二區空間可以發展自動化與全製程自動化。

外界關注大陸新能源車採購競爭，劉貞佑也提到，先前大陸殺價競爭導致一些品質問題，預期2025年會更看重品質，有助於公司發展，因此樂觀看待大陸新能源車應用成長。

劉貞佑提到，新能源車配合客戶對外銷售，若客戶有需求並可以就近利用精成科馬來西亞廠，確實上半年因為客戶殺價競爭導致獲利不如預期，但客戶黏著度增加，確保客戶訂單轉移風險降低。

精星也說明，蘇州廠16條SMT年增2條，蕪湖廠6條增至8條，湖口維持4條都滿載生產。