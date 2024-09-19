華科事業群法說會 精星：持續提高自動化應對殺價競爭
華科事業群的NB板龍頭瀚宇博（5469）與子公司精成科（6191）、台灣精星（8183）今日召開聯合法說會，台灣精星總經理劉貞佑提到，大陸殺價競爭對PCBA有獲利衝擊，公司目標持續提高自動化，BMS目標後續全製程自動化組裝，蕪湖廠8條線後仍有二區空間可以發展自動化與全製程自動化。
外界關注大陸新能源車採購競爭，劉貞佑也提到，先前大陸殺價競爭導致一些品質問題，預期2025年會更看重品質，有助於公司發展，因此樂觀看待大陸新能源車應用成長。
劉貞佑提到，新能源車配合客戶對外銷售，若客戶有需求並可以就近利用精成科馬來西亞廠，確實上半年因為客戶殺價競爭導致獲利不如預期，但客戶黏著度增加，確保客戶訂單轉移風險降低。
精星也說明，蘇州廠16條SMT年增2條，蕪湖廠6條增至8條，湖口維持4條都滿載生產。
另外資本支出方面，瀚宇博說，下半年約與上半年相當，精成科也高於往年。主要是製程技術升級、地域別就近服務客戶需求增加，全年初步看來應該會達到40億元以上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言