汎德永業以12.16億餘元 標下台中市13期抵費地「地王」

台中市第13期市地重劃區抵費地標售19日開標，備受矚目的文心南路文心秀泰生活旁的昌明段1,209坪「地王」，由汎德永業（2247）以每坪100.64萬元、總價12.16億餘元得標，溢價率0.14%。這也是13期抵費地標售，首度單價標破百萬大關，備受市場矚目。

值得注意的是，汎德此次標下的抵費地，就位於預訂下周開幕的馬莎拉蒂及法拉利旗艦店正對面，附近還有保時捷、Lamborghini、賓利及馬丁，未來將形成頂級車的新聚落。

台中市地政局長吳存金指出，台中市第13期大慶市地重劃區，所在區位擁有捷運綠線、台鐵共構，還鄰近高鐵台中站不遠，形成三鐵共構的重劃區地區，且旁邊有中山醫學大學附設醫院大慶院區、文心秀泰生活，生活與交通機能方便，凸顯13期的區位良好。

台中市地政局今日辦理13期大慶市地重劃區抵費地標售開標，此次標售的規模可觀，一口氣釋出212筆標的，合計總面積超過5萬坪，總底價更高達390億元。

但最終僅50筆土地標脫，標脫率23.6%，總標脫金額約84.6億元，整體溢價率只有2.2%，堪稱近年台中重劃區土地標售成績「最低調」的一次。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，此次14期土地標售釋出超過200筆土地，但大多數的土地面積低於300坪，由於13期為低密度重劃區，住宅用地的容積率不高，因此臨路條件不算突出的中小型基地，規劃大樓產品的彈性較低。

而少數超過千坪的大基地，又因底價直逼區段高水位，購地負擔較大，在現今房市的貸款難度高、銀彈緊縮的情況下，業者購地布局的心態較保守，加價意願也低，使得此次土地標售的反應不如以往熱切。

「地段戰勝景氣！」陳定中說，此次標售的整體表現雖低調，但部分精華土地仍衝出區段新高價！面積逾1,200坪的昌明段593地號，以總價約12.2億元標脫，換算單價衝破百萬元大關！不僅奪下此次標售的單總價雙冠王，也締造13期重劃區的單價新高紀錄。

台灣房屋復興特許加盟店店東賴明達表示，昌明段緊鄰發展成熟的八期重劃區，兼具市區機能與重劃區遠景，是13期最被看好的區段，價碼也相對突出。

而晉升地王的土地，土地形態方正廣闊，且正臨40米寬的文心南路幹道，距離捷運豐樂公園也不到500公尺，地段條件出色，因此逆勢在觀望氣氛下衝出百萬身價。