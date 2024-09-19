攸泰科技旗下睿剛電訊 前進全美最大礦業展覽 MINExpo

攸泰科技（6928）旗下睿剛電訊即將赴美參加四年一次美國最大規模礦業展覽與技術會議-MINExpo，展示其專為礦場車輛和機具設計的強固型移動式解決方案。

此次展覽由美國國家礦業協會主辦，是礦業界的頂尖盛事，參觀者涵蓋包括露天採礦、地下採礦、稀有金屬等領域的專業買主。睿剛電訊強固型移動式解決方案不僅提供了嚴峻礦場環境作業所需的耐用性與可靠性，更透過多功能整合與智能化技術幫助客戶應對露天礦場中的各種挑戰，提升生產力，並有效降低運營風險，協助礦產市場客戶搶佔十兆美元商機。

根據GII Global Information 2024年全球金屬與礦物世界市場報告調查指出，預計2028年市場規模將達到101,972.3億美元，年複合增長率為5.0%。隨著電動車革命、綠色技術創新、以及數位化、自動化的推動，礦業市場將迎來新一波技術升級，進一步提高生產力，降低運營成本。其中在無線技術和相關設備小型化的設計，預計將推動金屬和礦物製造的創新，並在預測期內推動市場成長， 同時加上衛星通訊、AI人工智慧和巨量資料分析等技術擴大融入採礦作業，從而提高生產力、降低營運成本和提高投產報酬率。

由於露天礦場內的車輛和重型機具經常在不平整的路面運行，震動頻繁且伴隨大量灰塵，導致一般商用設備無法長時間穩定運行。高粉塵、強烈振動、地處偏遠等特殊條件，同時也受限於極端天氣影響，如大雨、烈日和強風，這些條件對設備的耐久性以及想要透過技術提升提高生產力著實帶來嚴峻挑戰。

針對上述嚴苛的露天礦場環境，睿剛電訊憑藉多年來服務礦業市場客戶的經驗累積，本次參展即推出專為礦場車輛和機具設計的強固型移動式解決方案，包含礦車專用的車用電腦，用來追蹤車輛、檢視車輛狀態、駕駛安全、駕駛輔助系統、並回傳圖資給中控中心，如：12.1”VX-601、10.4”VULCAN、7”Vortex；另展出強固型平板電腦作為礦場各項工作檢視以及與中控中心溝通現場第一手狀況，如10.1”PA501，以其優異性能助力客戶克服挑戰。