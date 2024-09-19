聯發國際新品牌進軍海外 美國降息展店需求轉強

聯發國際表示，旗下雙品牌今年持續全球展店，新品牌將啟動UG海外計畫，首店預計在新加坡或馬來西亞。而美國市場受惠降息，展店需求轉強；澳洲市場與當地代理商達成和解，125間門市回歸，估一年貢獻近億元營收。

聯發國際董事長鄭凱隆表示，新手搖飲品牌UG今年7月開張後，單店日均銷量已突破1000杯，預計年底將在台開20間直營店，也預計採取合作加盟等方式，明年將達成全台門市100間的目標，同時近期啟動UG海外展店計畫。

鄭凱隆表示，UG導入的AI製茶機能在7秒內完成製作手搖飲，有效降低人力成本40%，也大幅縮短訓練員工的時間；他認為，「台灣手搖飲市場沒有天花板，有的只是汰弱留強的品牌更迭」。

除了加速國內展店，聯發國際預計第4季將UG推向東南亞市場，首要目標將瞄準馬來西亞、新加坡等國家；因為先前「歇腳亭」與東南亞區域代理商及加盟主保持良好關係，預期UG展店速度會比歇腳亭更快。

聯發國際進一步表示，「歇腳亭」目前全球門市邁向500間，最大的美國市場有近160間門市；中國手搖飲品牌快速崛起後，面臨市場和法規考驗，有走下坡的趨勢。隨著美國市場通膨壓力改善，啟動降息，加盟主展店意願變強，已規劃於南加州建置倉儲，將為加盟主提供穩定的原料供應，省下大量後勤人事、倉儲成本。

在澳洲市場方面，鄭凱隆表示，隨著今年7月與當地代理商達成和解，125間門市回歸聯發國際營運體系，澳洲將躍升成歇腳亭第2大市場，澳洲門市將持續拓展，年底有望增加至150間。隨著店面開出陸續貢獻營收表現，至少有新台幣近億元的規模，且因衍生的訴訟費用將告一段落，預計第4季起即能顯著改善公司獲利結構。