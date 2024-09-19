Hitachi Vantara 推 VSP One 數據管理解決方案 迎接 AI 商機

隨著生成式AI普及、雲端技術演進，以及資料量的爆炸性成長，企業面臨前所未有的挑戰。日立集團旗下負責資料儲存、基礎架構和混合雲管理的子公司Hitachi Vantara宣布推出Hitachi Virtual Storage Platform One（VSP One），簡化關鍵任務應用程式的基礎架構，並強調資料可用性、高度的資料韌性和可靠性措施，包括降低停機、生產力損失和安全威脅等風險。

Hitachi Vantara全球副總裁暨亞太區總經理Adrian Johnson表示，為了提高資料敏捷度，簡化的資料管理平台等基礎設施是必要的，讓資料可以最正確的形式與時間點，存放在最正確的位置，這是Hitachi Vantara在儲存策略上很重要的布局，也是引導這個變革的重要里程碑。

Hitachi Vantara台灣區總經理江偉儀看好，台灣市場相關商機龐大，隨著數據爆炸時代來臨，AI與機器學習應用陸續誕生，對高效能的設備儲存方案需求也持續提升。

江偉儀認為，AI不會是泡沫，會是發展及成長非常快速的技術，而一切架構在數據上，沒有數據就不存在AI跟機器學習，數據要滿足算力，就要有高效率的存儲方案。

由於企業組織越來越難在複雜且分散的多雲基礎架構上，擴展資料和現代化應用程式，因此能跨所有資料類型的完整資料管理解決方案變得格外重要。

Hitachi Vantara產品長Octavian Tanase表示，VSP One為儲存帶來新變革，無論資料位於地端、雲端或軟體定義的環境中，它皆可統一管理並靈活運用，該平台在設計時便將韌性納入考量，確保100%資料可用性、現代儲存保障，及所有解決方案的有效容量，為組織提供大規模的簡易性和堅不可摧的混合雲資料基礎。

VSP One透過消除資料孤島的限制來解決現代資料管理的挑戰，使每一筆資訊都能協調運作，並能靈活且輕鬆擴展或縮減，讓資料在講求效率和速度的環境中充分被利用。

此外，VSP One SDS Cloud已在AWS Marketplace上架。AWS Marketplace是一個數位目錄，內含來自獨立軟體廠商的數千個軟體清單，方便使用者在AWS上搜索、測試、購買和部署軟體。

VSP One的核心是統一的資料生態系統，將區塊和檔案儲存順暢整合，消除資料孤島和碎片化的狀況，搭載日立儲存虛擬化作業系統，確保每一筆資訊都能被收集與整合，並可從任何設備或位置存取，讓企業更容易取得、檢視和運用這些資料來推動業務。