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尖端醫續推細胞治療 與中部醫院洽談製劑開發

中央社／ 台北19日電

細胞儲存與新藥研發公司尖端醫董事長蘇文龍表示，今年將續推動細胞治療在脊髓損傷，且配合醫院與收案數增加中，營運「朝好的方向走」；另外目前也與中部醫療院所，接洽再生醫療製劑的臨床試驗開發。

尖端醫公司營收占比，食安和濫用藥物試劑檢測占1/3，其餘2/3為細胞治療。

蘇文龍今天向中央社記者表示，今年合作醫院陸續增加，目前已攜手國內7家院所，陸續接到多個個案，與醫院合作持續增加至約30個專案，主要以台灣為主。

海外方面，因中國尚未開放細胞治療，不過未來他期望布局東南亞市場，已接觸馬來西亞、泰國、新加坡等部分東南亞國家。同時為了滿足當地醫療院所需求，尖端醫未來也可朝國際特色醫療進行規劃合作。

此外，他認為，除了細胞治療之外，投入再生醫療製劑一定是未來的路，現在正與中部醫療院所接洽再生醫療製劑的臨床試驗開發。

他也提到，台灣再生醫療雙法三讀通過後，尖端醫將持續推動細胞治療於脊髓損傷此領域，並將其技術應用於多種細胞治療領域。

國際醫療 東南亞

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