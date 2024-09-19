美東碼頭10月罷工可能性大增 海運物流業者籲客戶提早進行出貨規劃

時序進入9月下旬，美國國際碼頭工人協會(ILA) 成員傳出表態立場以贏得公平工資和福利 10 月 1 日罷工勢在必行；隨著這個消息傳出後，國內的物流業者都不斷的提醒客戶，要早一點做出貨規劃，未來市場混亂情況會加大，注意高運價也可能會搶不到艙。

國內的貨櫃三雄長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）18日股價在跟著運價回檔後，近兩日也開始看到在技術線型開始逐底。長榮海運今天盤中漲幅1.3%、來到189.5元，陽明、萬海反彈較慢，也開始回穩，陽明盤中最高來到63.2元漲幅近1%，萬海則在平盤附近波動，最高來到80.8元。

根據外電報導，從緬因州到德克薩斯州港口數以萬計的（ILA）國際碼頭工人前所未有團結，兩周后他們準備罷工，爭取合理的薪資；國內的航運業者及物流業者都認為，10月 ILA 碼頭工人罷工的可能性大增，已經開始進行各種可能發生罷工的因應策略。

國內的物流業者分析，現在市場運價很混亂，大陸出口的貨量中秋節前夕出貨緩慢，再加上美東有罷工陰霾，許多貨主不願意出貨，貨物裝船後有可能受到罷工事件干擾，所以亞洲到歐洲線及美東線的運價跌幅加大，不過，業界普遍認為中秋節過後，十一長假出貨潮就會開始浮現，如果宣布罷工市場的船期、運價會更亂。

物流業者分析，目前沒有辦法評估10月可能出現的罷工問題，不過，有一個指標可以參考，亞洲籍船已向美國聯邦海事委員會（FMC）報備，計劃於10月1日及10月15日分兩次調漲GRI（綜合費率附加費）每40尺貨櫃（大箱）運每次調2000美元，全部漲足的價格是加價4000美元，這代表第4季航商的獲利再度出現想像空間。

中東地緣政治太過複雜，航商不只是第4季無法返回紅海，陽明所屬聯盟已經宣布第1季不會返回紅海，陸續繞行好望角計畫，貨櫃輪的供需吃緊將延續，高運價紅利延續到2025年，國內的貨櫃三雄長榮、陽明及萬海2025年有望維持高獲利。

法人分析，長榮海運第2季單季大賺超過一個股本，第2季稅後純益294.59億元、年增478.5%，EPS13.7元，推升上半年每股稅後純益達21.86元。法人推估第3季運價還是比第2季好，第3季的獲利有望比第2季好，全年EPS有望挑戰40元。

另外，陽明單第2季獲利季增48%，每股稅後純益為3.98元，上半年EPS為6.66元；萬海第2季的季增150.3%，每股稅後純益為4.12元，上半年EPS5.77元；以目前的營收表現分析，第3、4季的獲利相當可期。