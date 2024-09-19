這一鍋集團首次亮相加盟展 九初流心脆皮煎餃開放加盟

美食-KY轉投資這一鍋餐飲集團首次參與加盟展，旗下人氣品牌「九初流心脆皮煎餃」開放加盟，祭出展場限時加盟優惠，加盟金現折10萬元，總部承諾營收0抽成，單店年營收突破千萬。以高坪效、簡單操作、低門檻為特色，最低僅需4人即可開業，助創業夥伴輕鬆實現老闆夢。

「2024國際連鎖加盟大展–秋季展」將於9月20日至9月23日在台北世貿一館舉行。這一鍋表示，「九初流心脆皮煎餃」自開業以來，短短兩年內已成功拓展至7間門店，營業額穩定成長，廣受市場認可。

這一鍋指出，集團設有自營中央工廠，嚴格控管原物料品質與食品衛生安全，並採用標準化廚具設備及標準產品製作SOP，確保每一份餐點的口味穩定如一。此外，集團導入智慧自助點餐系統，有效降低人力成本，同時提升營運效率，為加盟主提供穩定而高效的營運支持。

這一鍋也說，總部具備完善的加盟輔導體系，擁有專業經理團隊，涵蓋教育訓練、資訊系統、工程建設、採購物流及品牌行銷等多個領域，為加盟主提供全方位支持，幫助其迅速進入營運軌道，研發團隊定期推出新品，精準掌握市場趨勢與消費者需求，同時，集團也會定期投入廣告資源，提升品牌知名度與市場曝光率。

這一鍋表示，九初專注於提供全方位的創業輔導，成為創業夥伴的堅強後盾。每間加盟店月均營業額可達到120至150萬元，毛利率超過60%，展現出強勁的盈利實力，更提供完善的教育訓練和全面輔導，為創業新手提供強有力的支持，助力每位有志創業的夥伴成功實現創業夢想，踏上成功之路。