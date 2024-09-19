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桃園重劃區轉手交易誰最賺？「青龍國」勝過8大區域

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
住商機構彙整今年實價登錄資料，比較桃園市八大重劃區近期轉手表現。其中，青埔重劃區截至9月中旬為止，轉手交易平均獲利居各大重劃區之首。圖／本報系資料照片
住商機構彙整今年實價登錄資料，比較桃園市八大重劃區近期轉手表現。其中，青埔重劃區截至9月中旬為止，轉手交易平均獲利居各大重劃區之首。圖／本報系資料照片

桃園中壢青埔重劃區頻傳高價，被市場稱為「青龍國」，住商機構觀察實價發現，青埔重劃區轉手交易近期平均轉手獲利總價達512萬元，居桃園市各大重劃區冠軍，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，桃園市各大重劃區受不同話題支撐，在剛性需求購屋族群支撐之下，房價有不同程度漲幅。

住商機構彙整今年實價登錄資料，比較桃園市八大重劃區近期轉手獲利表現。其中，青埔重劃區截至9月中旬為止，轉手交易平均獲利約512萬元，居各大重劃區之首。賴志昶指出，青埔近期受惠於高鐵與機場捷運等議題，又有青塘園大型綠地，生活機能逐漸齊全，吸引雙北脫北者、新竹竹科客移居，房價相對保值。

另觀察實價，八德擴大重劃區與中正藝文特區周邊生活區，平均轉手獲利筆數分別達154、145筆，為桃園市各大重劃區的第一、二名。賴志昶指出，八德擴大重劃區本身具有桃園捷運綠線議題，且區域內多屬純住宅環境，同時緊鄰舊市區商圈，環境適宜移居，且新案平均成交單價約3~4字頭，吸引在地換屋人口與首購族群，剛性需求支撐當地房價。

至於中正藝文特區，住商不動產桃園展演捷運加盟店店東王國睿分析，中正藝文特區近期受惠於兩大議題，房市近半年有不小漲幅，一是桃園捷運綠線，其中規劃4處站點通過藝文特區，為區域創造房市未來性；二是重劃區區內開發已久，且近年來包含桃園市立圖書館總館已建成，又有影城進駐，生活與商業機能逐漸成熟，吸引包含機師、空服員等航空業相關從業人員入住，為區域帶來高薪資人口，致使房市有支撐力道。

賴志昶提醒，重劃區環境相對舊市區有街廓完整、環境質感佳等優點，若有捷運或其他大型建設等議題加持，房價後市相當可期，惟部分重劃區為純住宅環境，或為新興開發地段，較欠缺商業機能，早期進場者轉手雖有可觀獲利，但若為純住族群需忍耐短暫「鬼城期」，建議購屋者挑選較具前瞻性、機能性的重劃區進場，以免面對未來市場不可抗因素，愛屋房價出現波動。

房價 機場捷運 重劃區

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