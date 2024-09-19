工研院攜手寬量國際邀產學研醫界 推動生醫創新

工研院今天表示，與寬量國際合作舉辦生醫創新跨域合作平台交流，聚焦再生醫學，邀集產學研醫界專家探討相關趨勢、科技、臨床及產業最新發展，期盼能加速推動生醫創新應用與商品化。

工研院副總經理暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇今天透過新聞稿表示，跨域創新合作平台是台灣生醫產業的核心樞紐，扮演整合與協作角色，橋接產業與臨床試驗。

莊曜宇表示，平台已成功串接23家醫療院所及醫學中心，並與國內外重要資本公司及中小型企業連結，攜手共同擬定及建構生醫臨床試驗綠色通道，加速生醫產品開發，並專注於技術、人才、資金及市場4大面向，協助新創團隊迅速成長。

莊曜宇說，透過交流匯聚產學研醫界的共識，逐步以平台之力，鞏固並擴展生醫產業生態系，力助台廠拓展全球商機。

工研院指出，此次交流邀請許多創新再生醫學應用的重要廠商，分享重要研發突破，包括長聖國際生技總經理黃文良、永笙生技執行長特助蘇郁清及博醫能生技董事長何啟功等。

寬量國際策略長谷月涵表示，台灣生技產業研究發展費用占營收比例達19%，在主要市場中僅次於美國。台灣細胞治療產業目前掌握尖端技術，大量投入研發，約66%的開發中產品處在概念驗證階段，未來將銜接臨床試驗場域。