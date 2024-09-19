快訊

台東小米粽疑食物中毒事件 衛福部：檢出有機磷托福松

獨／國慶晚會韓國瑜募款卡關打通 六公股行庫合捐千萬

蘇花路廊中斷成常態 鐵公路系統性備援運輸該如何執行

預售房市風向急轉！專家：只剩建商在撐

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／住展雜誌提供
示意圖／住展雜誌提供

住展雜誌公布最新推案市場概況，8月買氣降溫，房市燈號從熱絡黃紅燈，降為穩定綠燈，六大指標數據僅預售屋推案量上升，來客組數、成交組數、新成屋戶數均下降，待售建案個數、議價率則持平。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，調查顯示，房貸限貸暴風半徑逐步籠罩預售市場，需求轉弱，只剩建商在撐。追蹤指標建案平均來客組數每週約27.1組，而平均成交組數每週約3.4組，雙雙呈現連續第二個月下滑，回到年初水位。

他表示，預售市場本就不少同時為成屋的買盤，眼見成屋貸款卡關，無法輕易出手預售，房價偏高下也歇手觀望，除非特定新開指標案有其吸引力，其餘皆明顯有感人氣轉涼。

供給面則未見修正，建商持續積極態勢，8月推案破1,300多億元，今年以來僅次於520新政府上台的慶祝行情，比329檔期還多。指標大案以台北市文山區「元利四季莊園」最多，預估案量達600億元。

其餘包括台北市信義區的「國美榕遇」，以及新北市新店區的「國揚光河」、三重區的「華固慕川」也有超過50億元量體，與限貸、民俗月、新青安嚴查、囤房稅等利空幾乎是平行宇宙兩個世界。

新成屋產品8月只推出100多戶，沒有指標建案，與預售案兩樣情，主因是新成屋房價高，自備款上資產需更充裕，新青安嚴查、新版囤房稅也都形成干擾，建商推案興趣缺缺。

陳炳辰表示，貸款危機若持續，購置方無錢可貸，新成屋買氣恐蕩然無存，建商未來還得面對銀行餘屋貸款喊停，推案將趨每況愈下。

8月待售建案數為902案，分數上持平，但今年之前每個月有數十筆結案，8月則至只比前月減少14筆。除了台北市因為買方資產實力強，保持穩健去化動能以外，北台灣其他縣市銷售不再強勢，尤其新竹地區待售案不減反增。

議價率仍維持一成以內，建商出於成本考量，若先前的獲利尚足以挺過這段危機時刻，價格不輕易讓步，以不二價銷售亦大有案在，短時間內難撼動房價。

陳炳辰指出，928檔期已預計推案量再創新高，還有不少有意趕在今年底上場的大案，可望讓今年推案量寫下新猷，但買賣雙方已不同調，包括台北市南港區、桃園市中壢區、基隆市安樂區，與新北市的三重區、中永和區、汐止區等地指標案是否有延推打算，建商動態將透露弦外之音。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

囤房稅 建商 建案

延伸閱讀

竹北「豐采520」天坑案首開庭 12名被告僅楊文科請假未到

大數字／建商推案速度 跟不上銷售

人人搶著買房...房貸極限在哪？達人試算：新青安將30年貸款推升22%

房價飆、狂炒作 新青安的錯？不動產專家：更嚴重問題出在無政府狀態

相關新聞

桃園重劃區轉手交易誰最賺？「青龍國」勝過8大區域

桃園中壢青埔重劃區頻傳高價，被市場稱為「青龍國」，住商機構觀察實價發現，青埔重劃區轉手交易近期平均轉手獲利總價達512萬...

住展北台灣房市風向球買氣連兩降 建商力撐價跌有限

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，8月從熱絡黃紅燈轉為穩定綠燈，風向球六大構成項目呈現「一升、二平、三降」，走升...

桃園8大重劃區誰最賺？這裡轉手均賺512萬為第一名

桃園重劃區多，住商機構彙整今年實價登錄資料，比較桃園市八大重劃區近期轉手獲利表現，其中，有「青龍國」之稱的青埔重劃區截至...

「再生」曙光創藍海 生醫小聚促商機

在再生醫療雙法支持下，再生醫學療法已成為罕見及棘手疾病治療新希望，為了串聯再生醫學產業並創造商機，在經濟部產業技術司補助...

限貸風暴籠罩預售市場！住展風向球買氣連兩降 只剩建商硬撐價格

銀行房貸限額暴風下，房市買氣放緩。住展雜誌發布最新代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，8月從熱絡黃紅燈轉為穩定綠燈，來...

預售房市風向急轉！專家：只剩建商在撐

住展雜誌公布最新推案市場概況，8月買氣降溫，房市燈號從熱絡黃紅燈，降為穩定綠燈，六大指標數據僅預售屋推案量上升，來客組數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。