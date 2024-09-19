預售房市風向急轉！專家：只剩建商在撐

住展雜誌公布最新推案市場概況，8月買氣降溫，房市燈號從熱絡黃紅燈，降為穩定綠燈，六大指標數據僅預售屋推案量上升，來客組數、成交組數、新成屋戶數均下降，待售建案個數、議價率則持平。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，調查顯示，房貸限貸暴風半徑逐步籠罩預售市場，需求轉弱，只剩建商在撐。追蹤指標建案平均來客組數每週約27.1組，而平均成交組數每週約3.4組，雙雙呈現連續第二個月下滑，回到年初水位。

他表示，預售市場本就不少同時為成屋的買盤，眼見成屋貸款卡關，無法輕易出手預售，房價偏高下也歇手觀望，除非特定新開指標案有其吸引力，其餘皆明顯有感人氣轉涼。

供給面則未見修正，建商持續積極態勢，8月推案破1,300多億元，今年以來僅次於520新政府上台的慶祝行情，比329檔期還多。指標大案以台北市文山區「元利四季莊園」最多，預估案量達600億元。

其餘包括台北市信義區的「國美榕遇」，以及新北市新店區的「國揚光河」、三重區的「華固慕川」也有超過50億元量體，與限貸、民俗月、新青安嚴查、囤房稅等利空幾乎是平行宇宙兩個世界。

新成屋產品8月只推出100多戶，沒有指標建案，與預售案兩樣情，主因是新成屋房價高，自備款上資產需更充裕，新青安嚴查、新版囤房稅也都形成干擾，建商推案興趣缺缺。

陳炳辰表示，貸款危機若持續，購置方無錢可貸，新成屋買氣恐蕩然無存，建商未來還得面對銀行餘屋貸款喊停，推案將趨每況愈下。

8月待售建案數為902案，分數上持平，但今年之前每個月有數十筆結案，8月則至只比前月減少14筆。除了台北市因為買方資產實力強，保持穩健去化動能以外，北台灣其他縣市銷售不再強勢，尤其新竹地區待售案不減反增。

議價率仍維持一成以內，建商出於成本考量，若先前的獲利尚足以挺過這段危機時刻，價格不輕易讓步，以不二價銷售亦大有案在，短時間內難撼動房價。