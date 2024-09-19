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天下永續公民獎／中華車 彰顯核心價值

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
中華汽車獲天下永續公民獎大型企業—製造組第二名，由經濟部常次連錦漳授獎給中華汽車總經理陳昭文（右）。中華車／提供
中華汽車獲天下永續公民獎大型企業—製造組第二名，由經濟部常次連錦漳授獎給中華汽車總經理陳昭文（右）。中華車／提供

中華汽車（2204）在競爭激烈的大型企業組中，勇奪天下永續公民獎-大型企業製造組第二名，成績與名次為歷年最佳。代表中華汽車在ESG四大構面「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」受到專業評審與外界一致肯定。

「天下永續公民獎」昨（18）日舉行頒獎典禮，為了反映出不同產業與組織的各自特色，今年主辦單位將「天下永續公民獎」從過往跨產業選拔，首度改為製造、服務、金融組各自排行。

今年首度分組，中華汽車就獲得大型企業—製造組第二名，僅小幅落後同組第一名的緯創資通。

中華車指出，能有如此的佳績，除了中華汽車在五年前成立滿50週年，董事長嚴陳莉蓮提出了未來的經營理念：由原本「和諧、創新、卓越」，新增了「永續」這個重要的核心價值，確認公司發展的堅定承諾外，總經理陳昭文強調，中華汽車長期將永續精神深植於公司的目標與策略中，除了堅持自主設計開發商用車，為企業提供低碳移動載具，並全力推動市場應用外，也從公司治理、多元面向照顧員工，到偏鄉守護，以及攜手上下游推動以大帶小的減碳計畫等來耕耘各項ESG作為。

中華車表示，中華汽車為汽車業首家通過SBTi（科學基礎減碳）承諾，公司積極參與國際倡議 導入「內部碳定價」及「生物多樣性」。中華汽車在ESG四大構面都展現了強大的永續力，並在永續績效上持續躍升。多年獲「天下永續公民獎」、獲選納入台灣永續指數成分股、連續十年獲評公司治理評鑑排名前百分之五外，近年更積極參與國際倡議。

2023年12月簽署加入科學基礎減碳目標（SBTi）、2024年1月通過承諾，為台灣第一家簽署的汽車業。推動「碳揭露計畫」(CDP)，並導入「內部碳定價」（ICP）及推動「生物多樣性」，透過自然相關財務揭露（TNFD），攜手全球企業共同落實生物多樣性保護行動。

中華汽車 減碳

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