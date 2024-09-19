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天下永續公民獎／工研院 雙料大獎加冕

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
工研院獲得「天下永續公民獎—非營利事業政府組第一名」及「天下人才永續獎—非營利事業政府組第一名」， 由勞動部部長何佩珊授獎給工研院院長劉文雄（右）。 工研院／提供
工研院獲得「天下永續公民獎—非營利事業政府組第一名」及「天下人才永續獎—非營利事業政府組第一名」， 由勞動部部長何佩珊授獎給工研院院長劉文雄（右）。 工研院／提供

工研院昨（18）日獲頒天下雜誌2024年「天下永續公民獎—非營利事業—政府組第一名」及「天下人才永續獎—非營利事業—政府組第一名」，從超過200家臺灣最具指標性企業機構中脫穎而出，也是該獎項首度開放非營利機構參與的雙料冠軍。

天下永續公民獎是臺灣規模最大、最具指標地位的ESG獎項之一，獲此殊榮，不僅肯定工研院在推動企業社會責任與永續發展方面的努力，更是對工研院在人才培育與社會貢獻的高度認可。

工研院院長劉文雄表示，工研院作為全臺最大的產業研發機構，以前瞻研發為核心價值，擘畫「2035技術策略與藍圖」，積極與產業共創，讓世界看到臺灣的研發能量，同時注重組織永續發展，從誠信治理、科技研發、幸福職場、綠色院區、社會影響、產業發展等六大面向，建構「永續發展策略藍圖」，透過每年持續編撰與發布永續報告書，持續與內外部利害關係人議合，攜手價值鏈共同發揮永續影響力。

「天下永續公民獎」創立18年，已成為企業社會責任及永續發展的重要指標，獲選企業在環境、社會及治理（ESG）方面皆為產業典範。歷年均為企業參與，今年首設非營利機構組，工研院以「社會參與」、「環境永續」及「企業承諾」三大項目參與角逐，其中「天下永續公民獎—非營利事業—政府組」評選標準著重上述三構面的全方面作為，工研院以優異成果獲得評審團高度肯定。

工研院不只致力研發前瞻性技術，與跨領域整合方案，亦將科技深入臺灣各地，帶動產業升級。在「社會參與」部分，例如為彰化葡萄酒莊引入「智慧化控制葡萄光源系統」和「農業剩餘物循環利用技術」，實現農業循環經濟，為產業減碳升級。推動科技公益，以「科技應用與服務」、「科技教育推廣」及「企業志工」等三大面向，促科技暖心應用，例如研發「可攜式UVC LED流動水模組」，把關土耳其地震災區的居民飲用水品質。

工研院 農業

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