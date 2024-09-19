螺絲業：已感受到中鋼的誠意

中鋼（2002）10月和第4季盤價出爐，主力板材熱軋和冷軋跌價達四位數，下游雖認為成本仍高，但感受到中鋼的誠意，至於螺絲業則普遍持「不滿意但可以接受」的立場。後續的專案和平準折扣價格調整則備受下游關切。

單軋廠業者表示，近年來，大陸、南韓等外銷鋼品到處流竄，台灣也被波及，相對地，中鋼方面價格調整即顯得落後，單以主力底材熱軋為例，與一線進口貨約高出每公噸六、七十美元，這讓下游進料取捨頗有進退失據態勢。

這次中鋼新任董事長黃建智首度坐鎮開出新盤價，熱軋和冷軋尚未達至理想價位，主要是中鋼盤價基期高，不過，明顯感受到中鋼釋出的善意，希望未來能進一步對接進口貨水準，提振下游各廠購料信心。

至於盤後下游正關注平準折扣（降價追溯）和專案價格的調整作法；其中，目前客戶端掌握到的熱軋9月降價追溯為每公噸700元、冷軋為每公噸600元，並非全額追溯，有意擴大爭取降價額度。

螺絲廠商說，中鋼先前舉辦棒線盤前會，會中業者多認為新盤要能拉近國際行情，降幅得在每公噸3,000元以上，業者報價才能有競爭力，而開盤結果降價每公噸1,500元，低於預期，將向中鋼爭取其他配套作法，以利外銷接單。

另外，在中鋼調降棒線價格下，勢必引領國內他供應商如豐興、威致和頭份等廠擴大降幅，掀起新一波降價風。