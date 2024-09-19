中鋼開跌盤 提振下游購料 月盤七大鋼品全面調降

中鋼（2002）新任董事長黃建智首度坐鎮、開出新盤價，中鋼昨（18）日以跌盤開出10月和第4季盤價，月盤部分，七大鋼品全面調降，跌價每公噸800至1,000元；季盤部分，除SM570系列鋼板持平外，其他七大類品項跌價500元至1,500元不等，跌勢為15個月來最大。

中鋼指出，此次盤價為因應低價進口貨競爭及國內流通行情變化，才有稍大降幅。觀察後市，歐美通膨趨緩，國際油價回落，終端需求逐漸回溫，帶動全球貿易量增長，整體而言鋼鐵產業不悲觀。

中鋼最新盤價概況 圖／經濟日報提供

中鋼指出，IMF預估今年全球GDP成長率為3.2%，明年更增至3.3%，經濟前景平穩。台灣方面受惠AI浪潮帶動出口與科技業擴增資本支出，連動民間廠房設備投資成長，主計總處預估今年台灣GDP成長率為3.9% 。

觀察鋼鐵需求變化，美歐中製造業PMI指數回落至榮枯線50以下，傳統製造業復甦乏力；中國大陸房地產疲軟下，轉以推動新基礎建設，以及新能源車、家電等產品以舊換新補助，力求用鋼需求持穩。

至於台灣今年前八月汽車累積銷量達30.76萬台，同比僅小降1.6%，表現優於預期，加上「國產汽車零件自製率」新制上路，有助支撐國內汽車用鋼需求。此外，國內公共工程及大樓、廠房建築用鋼需求強勁，鋼構業市況穩定向上。

從鋼鐵供給來看，世界鋼鐵協會（worldsteel）統計今年前七月全球粗鋼產量約為11.1億噸，年減0.7%，中國大陸國統局發布8月粗鋼日均產量降至251萬噸，較去年同期減少達10%，顯示鋼廠不堪虧損，擴大減產幅度。

另外，大陸工信部於8月發布暫停鋼鐵產能置換，加上第4季進入秋冬環保限產，鋼鐵產能有望進一步受控；至於韓國鋼廠規劃近期熱軋產線定修，推估影響熱軋產能約40萬噸，供給限縮有助穩定東亞鋼市。

中鋼表示，現階段國際鋼市疲弱態勢依舊，國內鋼鐵市場觀望氛圍濃厚，上下游產業經營艱困，惟煤鐵原料成本回降，為提振下游購料信心，該公司續採「順勢、合宜、穩健」訂價原則，針對今年10月份月盤產品，因應低價進口競爭及國內流通行情變化，盤價全面下調。

第4季季盤產品部分，則考量各產業需求強度與競爭狀況不同，給予差異化訂價，以協助用戶掌握成本並維持接單動能。