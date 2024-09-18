迎接賽車盛會「石庭兼六園」用頂級食材美味行銷台中

亞洲首度Red Bull Showrun Taichung賽車盛會，即將在9月28日於台中市政路登場，當天將匯聚多款酷炫方程式賽車和頂尖車手，在台中七期市政路封街展演，台中逐漸加溫賽車狂熱，不只台中人引領期待，連外縣市粉絲們也迫不及待地預訂下榻飯店和旅遊行程，參與城市行銷特典。

同在七期、在地深耕24年的「石庭兼六園」日本料理，順勢特別推出季節限定超值優惠「夏戀A5和牛套餐」，及全台唯一「足重3公斤」活體全隻帝王蟹鐵板燒料理，用頂級高檔美食行銷台中。

「石庭兼六園」是採用頂級食材的日本料理鐵板燒，以開放式廚房餐廳讓食材、美食看得到吃得到；有正統日本板前座位和鐵板燒包廂。

進入餐廳時，放滿活體海鮮的水族箱與牛肉熟成室映入眼簾，提供活體海鮮、美國USDA認證安格斯PRIME熟成牛肉、日本A5和牛及北海道空運的頂級食材，創造出超高CP值的幸福美味。

餐飲集團創辦人江俊民多年來堅持親自挑選漁貨，是業界口中的海鮮專家，旗下「兼六園」日本料理更是政商名流大宴小酌的首選。經常親自往來日本、台灣等地知名魚市場及產地，不透過集中市場，直接與仲買商或產地直購，控管品質也掌握新鮮度。

江俊民指出，熟客及懂吃的客戶都知道「石庭兼六園」食材的等級要求很高，師傅精準掌握溫度，將高檔食材的每一個部份利用鐵板燒料理手法，呈現原汁原味鎖住食材鮮度及甜度。

也因為食村新鮮，所以不添加過多人工醬汁、及過多的裝飾、畫花，用真材實料的食材和師傅技術，就如賽車決勝關鍵是比賽車性能及車手技術一樣。