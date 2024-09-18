逆轉少子化、老年化 撼動房價原因找到了？每戶家庭人口數藏答案

據最新戶政統計資料顯示，8月全國家庭戶數934.3萬戶，續創下歷史新高；值得注意的是家庭人口戶數已連三個月僅有2.51人，顯見少子化、分巢化衝擊，讓家庭人口數持續創歷史新低，小家庭常態化發展也與當前小宅化趨勢吻合。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，家庭人口結構改變，過去三代同堂的大家庭不再，取而代之的是小家庭，尤其近幾年大量交屋潮出現，分戶狀況更為明顯。

曾敬德指出，中南部居住型態也同步改變，從過去大家庭居住在一棟透天厝中，轉變為二到三人的小家庭居住在電梯大樓，家庭人口結構改變，加上子女分巢化情況，讓家庭人口戶數量持續增加，才會出現人口老化，但家庭戶數越來越多，也因為家庭組成越來越為精簡，加上房價高漲，小宅化趨勢更為顯著。

統計顯示，從2009年開始家庭戶量首度跌破平均每戶三人，之後家庭人口數一路呈現減少趨勢，2015年跌破2.8人，今年6月到8月剩下每戶平均2.51人，持續創下新低，顯示現在家庭的人口組成越來越少，不過同時間戶數卻持續創高，2021突破900萬戶後，今年8月戶數寫下934.3萬戶的歷史新高。

至於人口變化較大是在2021~2023年，主要因為疫情期間有些國人滯留海外無法歸國，2021~2022年兩年期間人口都呈現負成長，不過2023年陸續回國後人口數量反彈，但實際上人口變化沒這麼劇烈。值得注意的是，從去年底人口數量達到2,342萬人後，今年已經呈現逐月減少的趨勢。

曾敬德表示，在家庭人口越來越精簡，與高房價的壓力之下，新推案的小宅化不僅有市場也是發展趨勢，尤其新青安政策幫助年輕人減壓，也容易去購置相對低總價的小宅產品，讓兩房產品已經逐漸成為市場上的標準品。