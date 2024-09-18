快訊

晚間11時09分東部海域規模5.1地震 最大震度2級

超大聲！北市驚天大雷「地板也在震」 網嚇傻：以為山崩

白珮茹被控詐15年助理費 父白添枝疑淪人頭3萬交保：女兒絕對清白

聽新聞
0:00 / 0:00

台中大屯郡役所洲廳附屬建築群ROT案 承億集團脫穎而出

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中市歷史建築-台中州廳附屬建築群。台中市文化局提供
台中市歷史建築-台中州廳附屬建築群。台中市文化局提供

台中舊城區創新活化再添生力軍！台中市政府依據促進民間參與公共建設法，於近日評選出承億生活文創，為台中市歷史建築「大屯郡役所、州廳附屬建築群」ROT案最優申請人，並已完成議約，期望透過知名品牌的進駐經營，為舊城區帶來嶄新的藝文風貌與活力。

台中市歷史建築「大屯郡役所、州廳附屬建築群」，坐落於台中市舊城區核心地帶，原為清代台灣府儒考棚所在，日治時期接續設置地區官署，可說是台中早期的行政心臟，戰後曾作為憲光七村及台中軍中廣播電臺，見證了台中市社會環境與時代背景的演變。

台中市政府文化局表示，近期修復完工後，讓「大屯郡役所、州廳附屬建築群」再次獲得社會大眾關注，其中距離台中火車站僅7分鐘車程的交通便捷性，吸引許多優質廠商角逐經營權，透過市府遴聘專業甄審委員評選，最終由知名企業承億集團旗下品牌「承億生活文創」脫穎而出。

即將進駐經營的承億集團，跨足建設、飯店、餐飲、藝術設計、旅遊規劃等產業，在各領域均有相當優秀的實績，所提出的文資活化構想，以「集合式聚落」結合「地方創生、青創育成基地、藝文交流」為營運方向。包含複合書店咖啡廳的文創進駐、餐飲、藝術展覽、生活沉浸式體驗等內容，深獲甄審委員青睞。

台中市文化資產處說明，歷史建築「大屯郡役所、州廳附屬建築群」承載許多世代過往的記憶，希望藉由引進兼具商業營運能力與新創思維的現代企業，為舊城區的文化資產復甦注入新血，帶動整體活化與再生。

台中市文化資產處補充，此次委外招商案更特別採用ESG永續經營指標，是台中市首次於文化資產場域，將永續經營串聯企業實踐，讓文化軟實力於地方共創，更能與地方永續共好。

此案將與承億生活文創簽訂為期17年的委託經營管理契約，由民間企業挹注資金優化並營運本區文化資產場域，串聯周邊據點，逐步打造台中市文化城中城歷史空間再造、最具代表性的文資活化焦點。

台中市歷史建築-大屯郡役所。台中市文化局提供
台中市歷史建築-大屯郡役所。台中市文化局提供
清代台灣府儒考棚遺址。台中市文化局提供
清代台灣府儒考棚遺址。台中市文化局提供

文化局 文化資產

延伸閱讀

影／鹿港隱藏版蛋黃酥打出口碑 五寶爸為兒女和浪浪開發文創商品

澎湖百年宮廟石碑調查 文化資產保存與傳承

中市府：大屯郡役所ROT案最優申請人承億集團已議約

南投歷史建築「草鞋墩雅舍」廣場 無償提供公益展演

相關新聞

逆轉少子化、老年化 撼動房價原因找到了？每戶家庭人口數藏答案

據最新戶政統計資料顯示，8月全國家庭戶數934.3萬戶，續創下歷史新高；值得注意的是家庭人口戶數已連三個月僅有2.51人...

迎接賽車盛會「石庭兼六園」用頂級食材美味行銷台中

亞洲首度Red Bull Showrun Taichung賽車盛會，即將在9月28日於台中市政路登場，當天將匯聚多款酷炫...

台中大屯郡役所洲廳附屬建築群ROT案 承億集團脫穎而出

台中舊城區創新活化再添生力軍！台中市政府依據促進民間參與公共建設法，於近日評選出承億生活文創，為台中市歷史建築「大屯郡役...

群創南科四廠171億賣台積電助攻 前八月商用不動產交易金額破千億元

據公開資訊觀測站資料顯示，今年截至八月為止，上市櫃法人購置商用不動產交易金額達1,162億元，較去年同期788億元成長4...

台中推動製造業產業精實升級 全台首創產學合一即戰力

台中製造業精實升級！台中市工策會18日舉辦「台中市製造業產業精實計畫」成果發表會，攜手TYS潭雅神工業廠商協進會，以「精...

遠傳入選「天下永續公民獎」再度蟬聯電信業第一！耕耘永續發展　獲評為「大型企業．服務業組」第二名

台灣指標性ESG評鑑「天下永續公民獎」今日（9月18日）揭曉，遠傳電信致力耕耘永續發展，憑藉「遠傳大人物（大數據、人工智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。