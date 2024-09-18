台中大屯郡役所洲廳附屬建築群ROT案 承億集團脫穎而出

台中舊城區創新活化再添生力軍！台中市政府依據促進民間參與公共建設法，於近日評選出承億生活文創，為台中市歷史建築「大屯郡役所、州廳附屬建築群」ROT案最優申請人，並已完成議約，期望透過知名品牌的進駐經營，為舊城區帶來嶄新的藝文風貌與活力。

台中市歷史建築「大屯郡役所、州廳附屬建築群」，坐落於台中市舊城區核心地帶，原為清代台灣府儒考棚所在，日治時期接續設置地區官署，可說是台中早期的行政心臟，戰後曾作為憲光七村及台中軍中廣播電臺，見證了台中市社會環境與時代背景的演變。

台中市政府文化局表示，近期修復完工後，讓「大屯郡役所、州廳附屬建築群」再次獲得社會大眾關注，其中距離台中火車站僅7分鐘車程的交通便捷性，吸引許多優質廠商角逐經營權，透過市府遴聘專業甄審委員評選，最終由知名企業承億集團旗下品牌「承億生活文創」脫穎而出。

即將進駐經營的承億集團，跨足建設、飯店、餐飲、藝術設計、旅遊規劃等產業，在各領域均有相當優秀的實績，所提出的文資活化構想，以「集合式聚落」結合「地方創生、青創育成基地、藝文交流」為營運方向。包含複合書店咖啡廳的文創進駐、餐飲、藝術展覽、生活沉浸式體驗等內容，深獲甄審委員青睞。

台中市文化資產處說明，歷史建築「大屯郡役所、州廳附屬建築群」承載許多世代過往的記憶，希望藉由引進兼具商業營運能力與新創思維的現代企業，為舊城區的文化資產復甦注入新血，帶動整體活化與再生。

台中市文化資產處補充，此次委外招商案更特別採用ESG永續經營指標，是台中市首次於文化資產場域，將永續經營串聯企業實踐，讓文化軟實力於地方共創，更能與地方永續共好。