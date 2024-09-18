台中推動製造業產業精實升級 全台首創產學合一即戰力

台中製造業精實升級！台中市工策會18日舉辦「台中市製造業產業精實計畫」成果發表會，攜手TYS潭雅神工業廠商協進會，以「精實製造·產學落實」為主題，邀集產業先進領袖聚首交流，共同分享製造業的智慧與經驗。

台中市盧秀燕重視產業升級及缺工問題，由台中市工策會攜手潭雅神廠協會，共同推動製造業產學精實計畫，跨局處教育局及經發局致力輔導製造業轉型升級，協助產業提升競爭力不遺餘力。

工策會總幹事黃于珊表示，製造業為台中經濟發展的重要支柱，推動製造業的精實化是當務之急，因此盧秀燕市長大力支持此次產業精實計畫，藉由市府力量凝聚產官學三方，見證製造業轉型與升級的經驗，更向外界展示台中的產業實力，市府將持續支持並提供更多資源，幫助在地企業提升生產力和國際競爭力。

黃于珊說明，今日成果發表會可以說是「全台首創」，感謝潭雅神廠協會參與此計畫的企業不藏私的分享，藉由產官學界三方合作，整合各界資源，推動產學合一。一方面幫助技職體系的學子得到產業最先進的訊息，二方面在產業界最重視的「降低成本、提高品質、加快交期」三大痛點上改善。

教育局高中職教育科科長李真鈴表示，「台中市製造業產業精實計畫」透過產業界的實務經驗編輯成30本教材，銜接學校教育與職場實務上的落差與不足，透過各家廠商實務經驗的傳承，期待技職體系學子「畢業即就業」，一畢業即與職場無縫接軌，成為企業即戰力。

潭雅神廠協會理事長黃耀德說明，此計畫目標透過精實生產提高整體產業效率，降低成本。今日由久昌工業經理林逸政、力勁機械總經理林孟聰分享成功案例，盼能幫助整體產業在製造業快速發展及轉型的壓力下，創造更多的合作機會，助在地企業在國際舞臺上嶄露頭角。