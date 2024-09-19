連鎖效應／連鎖業海外拓市 五個注意

國際發展對於連鎖企業而言，不僅是開拓新市場的行動，更是重要的成長策略，但「萬事起頭難」，國際發展之前應該做好怎樣的準備呢？

畢竟開拓國際市場絕對不是一場說走就走的旅行，沒有「計畫」就等於「計畫失敗」，有企業說：走出海外的第一步是先從考察與參展做起，其實這個答案並不正確。

試想，若沒有發展的目標市場，如何決定去那裡考察與參展？所以決定目標市場是做海外發展計畫其中一個必須得到的答案。

從結果回溯做法，啟動國際市場前，必先完成「海外發展計畫」，而完整的計畫必須回答五個問題，分別為：

一、鎖定目標市場：選定國際發展前三個優先市場。

二、瞭解目標市場：掌握該市場的機會與威脅。

三、盤點海外資源：企業的價值體系中相關的國際資源，都應逐一表列，進行資源盤點。

四、研擬進入方式：是否設立公司，或開設直營店，以及決定投資規模，或是否接受當地的合資。

五、決定授權（開店）模式：這是連鎖企業發展國際的重要命題，即運用代理、加盟或是區域授權？

應邀擔任經濟部商業發展署連鎖國際化窩外（Worldwide）工作坊，與商業服務業品牌共同探討國際發展應如何做好市場調查，由於連鎖企業國際發展有許多先行者，雖說經驗無法複製，但可以借鑑前行，在跨品牌討論中，得到「消費市場」和「競爭分析」兩項市調重點，分別整理如下：

一、消費市場方面，在基礎的人口數與所得（人均GDP）外，還必須掌握五個重點

人口中位數，各性別年齡層人口分布、家庭可支配所得、消費偏好與禁忌，例如口味、風土人情，如文化及特殊節慶，以及市場對外來品牌的接受程度。

二、競爭分析方面，區分產業與行業，例如餐飲業中的茶飲行業，除細化競品分類外，以下重點亦須包括五個面向

當地品牌與海外品牌競爭態勢、各品牌已開店之商圈選址條件、門店動線規劃與商業設計、設備配置與供應商組合，以及商品組合改動幅度。

連鎖企業布局全球，不能拿一個模式放諸四海，必須因地制宜，但也不能改得不成體系，甚至沒有章法與標準，收放之間，動見觀瞻，更關係到國際發展的成敗。