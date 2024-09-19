量子覺知手札／主觀意識 決定客觀存在

在量子覺知時代中，一個古典傳統時代嗤之以鼻，認為完全不符合實證科學精神的概念——主觀意識決定客觀存在，已逐漸成為主流趨勢。雖然這種近似唯心論的論述已被多次的驗證，並且獲得許多科學家的認可，不過多數人仍無法接受這種打破舊思維的說法。

有趣的是，雖然量子力學及個人覺知的內容不易被闡明及了解，但許多相關的現象卻早已被運用在生活或科技產業上。連最令人驚嘆，打破地域及距離限制的量子纏繞現象也因為實驗上的證明，而被諾貝爾物理學獎所肯定。

基本上，個人覺知描述了我們每個人的終極欲望和實作上的目標及手法間的振動頻率及體驗，形塑了我們內在的情緒、認知、及價值觀。因此，我們如何看待自身的周遭世界以及表露的個人對應言行，其實是由自己內在的感受所主導的。這也代表著，一旦個人的初心改變，那麼後來發展出來的價值觀，就會決定我們在生活或職場中的行為準則。

由於個人的想法及行為會創造出量子觀察者效應及量子穿隧的現象，具備了潛移默化的影響力，所以，不論我們願不願意、無意或刻意，生活及工作的周遭環境及互動的人們都會形塑我們的信念及言行，而這也是近朱者赤、近墨者黑現象的必然。

因此，具備領導角色的人就必須了解，在以身作則的強力說服下，除非跟隨自己的人選擇離開，否則他們的價值觀終將會被自己所同化，造成物以類聚、人以群分的吸引力效果。