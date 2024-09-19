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ESG最前線／環安衛管理 四個轉型機會

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

製造業的環安衛（ESH）管理，是一個行之有年、相對成熟的領域。從早年減少工安意外及生命財產的損失，到近年來環保意識、勞工人權的提升，良好的ESH管理是生產製造業最重要的運作基礎。

特別是近幾年數位科技演進快速，軟體的應用領域也從熱門的「消費市場」（B2C, Business to Consumer）逐步推展到「工業市場」（B2B, Business to Business），看似傳統的環安衛管理工作，也已經有諸多數位轉型的成功案例。

以下從PDCA管理循環的角度，簡述ESH工作的數位轉型機會。

Plan（規劃）：

在運作項目複雜、法令規範變動快速的ESH運作中，透過資料庫、爬蟲技術、系統化工具，將各單位、各執行人員需要依循的法規定期彙整及更新，以確保流程作業的合規。並在合規基礎下展開各項工作事項，且進一步擴及企業內部規範與加強管理的重點，形成可以有效記錄、追蹤、檢核、整合的跨部門工作計畫。

Do（執行）：

ESH運作有許多資訊量龐大、又極度要求正確性的工作，例如法規查核歷程管理、化學品源頭資料管理、巡檢稽核紀錄管理、證照管理等，而這正是軟體可以發揮極大效益之處。業界數位轉型流傳的一句說法是：「科技並未取代傳統人力，只要運用妥當，科技是在協助傳統人力做更有價值的決策工作。」

Check（查核）：

要在多如牛毛的例行運作資料中找出問題、看出癥結，單靠傳統表單的檢核或比對，效率絕對遠遠低於系統化的工具。因此，近年來不管在法規鑑別、化學品風險判斷、證照效期管理上，許多應用場域都是利用軟體快速、大量、正確的建檔，以作為快速找出管理重點的手段。

Action（修正）：

在現今的管理環境，即使一家企業、一名經理人有再完善的規劃能力，也一定會在執行後產生落差。關鍵在於修正調整的「速度」有多快，競爭力就有多大。在上述系統化的基礎下，企業才有足夠的資訊來做管理的規劃、執行、檢核與修正，讓PDCA成為持續運作的企業常態。

製造業 軟體

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