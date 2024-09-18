充電站資訊上架政府資料開放平台 提升查詢便利性

數發部今天表示，政府資料開放平台8月由交通部最新上架充電站基本資料、充電槍即時狀態資料及高速公路服務區充電站資料等資料集，民眾可即時查詢所在充電站的可用情況，也希望促進開發電動車充電應用程式。

數發部今天發布新聞稿指出，考量電動車使用者即時充電需求，新上架資料集以應用程式開發介面（API）方式提供，內容包含充電站的地理位置、充電槍數量及充電樁使用狀態等，可促進第三方加值應用，例如ChargeSmith充電地圖和AmpGo電電行等，方便民眾即時查詢全台各地充電站最新資訊。

數發部強調，以開放資料集讓充電費率公開透明化，有助民眾快速比較不同地點費率的差異，選擇最符合需求的充電站。不僅讓充電基礎設施運行更加透明，也促進充電站資訊與數位平台深度整合，推動綠色交通的發展。

透過人工智慧和大數據分析技術，數發部指出，可以對充電槍的即時狀態和使用數據進行深入分析，協助充電站業者建立智慧充電管理系統。同時，這些數據有助於政府預測用電高峰期，優化充電基礎設施的配置，並調整電力資源分配，提升整體電力調度效率。