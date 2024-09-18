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天下永續公民獎 緯創奪首獎成AI伺服器市場最大贏家

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
「天下永續公民獎」大型企業-製造組頒獎典禮，下午在台北舉行，代工大廠緯創為AI伺服器市場的最大贏家，緯創總經理林建勳（右）出席天下永續公民獎頒獎典禮，由經濟部次長連錦漳（左）頒獎。記者曾學仁／攝影
「天下永續公民獎」大型企業-製造組頒獎典禮，下午在台北舉行，代工大廠緯創為AI伺服器市場的最大贏家，緯創總經理林建勳（右）出席天下永續公民獎頒獎典禮，由經濟部次長連錦漳（左）頒獎。記者曾學仁／攝影

「天下永續公民獎」頒獎典禮，下午在台北香格里拉遠東飯店舉行，代工大廠緯創為AI伺服器市場的最大贏家，隨著近年來旗下各項業務表現不斷成長，不僅入選「2024天下永續公民獎、2024人才永續獎」兩大獎項，更憑藉自身在「數位」與「低碳」雙軸轉型的關鍵影響力，成功獲得大型企業-製造組「天下永續公民獎」的冠軍，而主辦單位表示大企業在貫徹永續人才思維的同時，作為世界公民的一員，也能藉機向全世界展現台灣的全新價值。

永續公民獎-大型企業組的部分，今年分別由緯創資通、信義房屋、玉山金控分居「製造、服務、金融」三大產業的龍頭，今年的「天下永續公民獎」主要是為了反映出不同產業與組織的各自特色，才特地從過往跨產業混合選出五十強榜單，首度改為製造、服務、金融各自排行的關鍵變革。

「天下永續公民獎」大型企業-製造組頒獎典禮，下午在台北舉行，代工大廠緯創為AI伺服器市場的最大贏家，緯創總經理林建勲（左起）出席天下永續公民獎頒獎典禮，其它獲獎領獎人包括中華汽車總經理陳昭文、頒獎人經濟部次長連錦漳、領獎人台灣水泥副總經理劉鳳萍、研華董事劉蔚文、元太科技總經理甘豐源等。記者曾學仁／攝影
「天下永續公民獎」大型企業-製造組頒獎典禮，下午在台北舉行，代工大廠緯創為AI伺服器市場的最大贏家，緯創總經理林建勲（左起）出席天下永續公民獎頒獎典禮，其它獲獎領獎人包括中華汽車總經理陳昭文、頒獎人經濟部次長連錦漳、領獎人台灣水泥副總經理劉鳳萍、研華董事劉蔚文、元太科技總經理甘豐源等。記者曾學仁／攝影
「天下永續公民獎」大型企業金融業組玉山金奪冠 、玉山金控董事長黃男州（右）出席領獎，由經濟部次長連錦漳（左）頒獎。記者曾學仁／攝影
「天下永續公民獎」大型企業金融業組玉山金奪冠 、玉山金控董事長黃男州（右）出席領獎，由經濟部次長連錦漳（左）頒獎。記者曾學仁／攝影
「天下永續公民獎」非營利事業組由佛教慈濟慈善事業基金會、工業技術研究院、長庚醫療等獲獎，由勞動部長何佩珊（左二）頒獎，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文（左起）、工研院院長劉文雄、長庚醫療董事長王瑞慧等出席領獎。記者曾學仁／攝影
「天下永續公民獎」非營利事業組由佛教慈濟慈善事業基金會、工業技術研究院、長庚醫療等獲獎，由勞動部長何佩珊（左二）頒獎，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文（左起）、工研院院長劉文雄、長庚醫療董事長王瑞慧等出席領獎。記者曾學仁／攝影
「天下永續公民獎」大型企業金融業組獲獎有玉山金控 、富邦金控、國泰金控、永豐金控及元大金控等，由經濟部次長連錦漳（左三）頒獎，元大金控副總張曉耕（左起）、永豐金控董事長陳思寬、富邦金控公關處副總林茂生、玉山金控董事長黃男州、國泰人壽總經理劉上旗等出席領獎。記者曾學仁／攝影
「天下永續公民獎」大型企業金融業組獲獎有玉山金控 、富邦金控、國泰金控、永豐金控及元大金控等，由經濟部次長連錦漳（左三）頒獎，元大金控副總張曉耕（左起）、永豐金控董事長陳思寬、富邦金控公關處副總林茂生、玉山金控董事長黃男州、國泰人壽總經理劉上旗等出席領獎。記者曾學仁／攝影

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