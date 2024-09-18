天下永續公民獎 緯創奪首獎成AI伺服器市場最大贏家
「天下永續公民獎」頒獎典禮，下午在台北香格里拉遠東飯店舉行，代工大廠緯創為AI伺服器市場的最大贏家，隨著近年來旗下各項業務表現不斷成長，不僅入選「2024天下永續公民獎、2024人才永續獎」兩大獎項，更憑藉自身在「數位」與「低碳」雙軸轉型的關鍵影響力，成功獲得大型企業-製造組「天下永續公民獎」的冠軍，而主辦單位表示大企業在貫徹永續人才思維的同時，作為世界公民的一員，也能藉機向全世界展現台灣的全新價值。
永續公民獎-大型企業組的部分，今年分別由緯創資通、信義房屋、玉山金控分居「製造、服務、金融」三大產業的龍頭，今年的「天下永續公民獎」主要是為了反映出不同產業與組織的各自特色，才特地從過往跨產業混合選出五十強榜單，首度改為製造、服務、金融各自排行的關鍵變革。
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