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晶華看旺第4季營收 北投新據點年底住房率估7成

中央社／ 台北18日電

晶華酒店集團旗下北投「晶泉丰旅」試營運，台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，目標年底前平均住房率達7成、平均房價估可突破新台幣萬元，同時看好新據點開幕、太魯閣晶英回歸，加上尾牙年菜銷售挹注，將推升第4季營收表現。

晶華酒店集團今天宣布，旗下位於北投的「晶泉丰旅」開始接受訂房，共有100個房間，將從10月起挹注營收，吳偉正受訪時表示，目標年底前平均住房率達7成、平均房價估可突破新台幣萬元，館內有兩間餐廳同步營運，預估住房及餐飲營收的占比落在6比4。

晶華表示，隨著北投晶泉丰旅開幕，集團旗下的飯店據點達16家、總房間數突破2500間，集團未來預計新增的據點，包括估2026年開幕營運，與東森集團攜手打造的晶英薈旅，以及頭城晶泉丰旅。

晶華表示，目前集團旗下據點有自營、經營管理、授權經營共3種模式，未來也不排除在溫泉區繼續開「晶泉丰旅」品牌，而晶華酒店先前將館外自助餐廳泰市場轉戰至大直英迪格酒店，創下晶華酒店攜手其他飯店委託合作餐飲的案例，未來有望再推進新的合作案。

展望第4季營運，晶華看好，除了有北投新據點開幕挹注，先前因震災停擺的太魯閣晶英據點也加入營運，訂房率逐漸復甦，加上尾牙銷售目前已超過6、7成，也有外燴訂單挹注，年菜組合也從10月起銷售，每年除夕圍爐宴也熱銷，都將開始貢獻營收。

住房率 晶華 營收

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