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互動資通推「互動回覆簡訊」 助百貨業衝刺周年慶買氣

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

根據經濟部統計處最新數據，百貨業今年前七個月營業額為2,464億元，年增率僅1.7%。9月底到第4季進入零售旺季，百貨業者對最大檔期「周年慶」寄予厚望，希望提振下半年業績，為有效導客，業者祭出比往常更大量行銷「簡訊」。簡訊行銷業者、互動資通董事長郭承翔表示，下半年邁入購物旺季，亦是簡訊需求高峰期。簡訊更因技術改進，以互動方式可增加經營會員等功能，有助業者攬客。

《台經院景氣動向調查報告書》指出，下半年進入消費旺季和財富效應提升，推動終端消費力，加上零售通路加速展店與改裝，優化消費體驗並提高會員黏著度，且為達成年度目標，業者將加大行銷預算投入，進一步刺激消費，有三成零售業者看好未來半年景氣表現。

互動資通統計，每年簡訊需求高峰期集中於下半年，9月起零售百貨業周年慶、雙十一購物節到年底是衝刺業績的傳統旺季。美國簡訊服務 (SMS) 行銷產業也興起，因簡訊是全球三分之二以上人口的主要通訊方式，普遍性使其成為企業的可靠行銷工具，預計到2031年簡訊服務產業產值將達到374.5 億美元。

互動資通目前《EVERY8D》企業智慧簡訊發送平台是台灣最大互動簡訊平台，已累計發送超過100億則的企業簡訊。近期推出「互動回覆簡訊」，突破簡訊的限制，增加業者直接與消費者雙向溝通的機會，不限字數及回應次數、形式也不限於文字，能傳送圖片、檔案、影片等，讓簡訊成為Martech的新工具。

周年慶 消費

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