工研院獲2024天下永續公民獎與人才永續獎雙料冠軍
工研院18日獲頒天下雜誌2024年「天下永續公民獎—非營利事業－政府組第一名」及「天下人才永續獎—非營利事業－政府組第一名」，從超過200家台灣最具指標性企業機構中脫穎而出，也是該獎項首度開放非營利機構參與的雙料冠軍。天下永續公民獎是台灣規模最大、最具指標地位的ESG獎項之一，獲此殊榮，不僅肯定工研院在推動企業社會責任與永續發展方面的努力，更是對工研院在人才培育與社會貢獻的高度認可。
工研院院長劉文雄表示，工研院作為全台最大的產業研發機構，以前瞻研發為核心價值，擘畫「2035技術策略與藍圖」，積極與產業共創，讓世界看到台灣的研發能量，同時注重組織永續發展，從誠信治理、科技研發、幸福職場、綠色院區、社會影響、產業發展等六大面向，建構「永續發展策略藍圖」，透過每年持續編撰與發布永續報告書，持續與內外部利害關係人議合，攜手價值鏈共同發揮永續影響力。
「天下永續公民獎」創立18年，已成為企業社會責任及永續發展的重要指標，獲選企業在環境、社會及治理（ESG）方面皆為產業典範。歷年均為企業參與，今年首設非營利機構組，工研院以「社會參與」、「環境永續」及「企業承諾」三大項目參與角逐，其中「天下永續公民獎—非營利事業－政府組」評選標準著重上述三構面的全方面作為，工研院以優異成果獲得評審團高度肯定。
工研院不只致力研發前瞻性技術，與跨領域整合方案，亦將科技深入台灣各地，帶動產業升級。在「社會參與」部分，例如為彰化葡萄酒莊引入「智慧化控制葡萄光源系統」和「農業剩餘物循環利用技術」，實現農業循環經濟，為產業減碳升級。推動科技公益，以「科技應用與服務」、「科技教育推廣」及「企業志工」等三大面向，促科技暖心應用，例如研發「可攜式UVC LED流動水模組」，把關土耳其地震災區的居民飲用水品質。
在「環境永續」部分，除對內致力於節能減碳，並運用智慧節能技術和高效設施，逐步實現淨零永續示範院區的目標。2021年起成立「淨零永續策略辦公室」，策動「產業淨零永續轉型計畫」，推動院內永續科技全方位升級，從內到外投入產業綠色轉型；對外也積極發揮影響力，與企業共同研發推動環境永續、帶動產業循環經濟的創新科技；創立淨零永續學校，為產業培育永續人才。
「天下人才永續獎」為國內人才領域的重要獎項之一，以「企業承諾」作為評選方針，旨在表彰於職場多元包容、薪酬激勵與福利、人才投資與培養、身心健康促進、友善安家生養等面向表現卓越的機構。工研院持續優化組織多元、平等與包容，提供各族群、各世代所嚮往的工作環境；設計完善的薪酬與福利制度，讓員工專注工作之餘，也能獲得充份的生活保障；對於人才的長期投資與培養，為台灣各產業帶來豐沛的創新能量，更以亮眼成就躍登國際舞台、屢獲國際重大獎項肯定；為兼顧員工身心均衡發展，也規劃遠距混合彈性上班、全台各地設備齊全的行動辦公室，提供同仁彈性地點及工時、心理友善服務等，提升工作與生活平衡，榮獲LinkedIn、Universum、HR Asia等多項雇主品牌類獎項；除了照顧員工，也同時造福6,000多個員工的家庭，從成家到安家、從生養到撫育，幫助員工立穩腳步，安居樂業。
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