三重預售屋房價見7字頭、5年大漲逾6成 新屋飆漲原因曝光

中信房屋研展室彙整實價登錄，統計2020年到2024年三重預售屋及成屋的平均房價變化，結果顯示，目前三重預售屋的平均每坪成交單價已經來到71.6萬元，與5年前的每坪44.6萬元相比，漲幅高達60.5%，而三重成屋市場的房價漲勢雖不及預售屋迅猛，但也有26.7%的漲幅。

中信房屋三重先嗇宮加盟店店長林大展分析，三重預售屋5年飆漲6成，推估主要有以下三點原因。首先，相較於台北市和其他新北精華區，三重的房價基期相對較低，後續上漲的幅度和力道自然會更明顯。

其次，林大展表示，建商進軍三重的時間相對較晚，而在此之前，全國房價和地價早已被墊高，建商土地取得成本增加，最終也必然會反映到價格上面。

最後，林大展指分析，隨著房價上升，不少建商為了壓低總價，就開始推出面積較小的兩房或小三房物件，但由於小宅產品的戶數和隔間較多，每坪營造成本也相對較高，因此小宅的單價通常都會高於一般住宅，這也進一步推高了三重預售屋房價的平均值。

林大展指出，二重左岸重劃區是三重新興推案熱區，也是購屋民眾指名度相當高的區域。該區擁有雙北蛋黃區少有的完整素地，街廓規劃整齊，居住環境佳。交通方面，該區緊鄰捷運先嗇宮站、環河快速道路和64快速道路，距台北市僅一橋之隔，聯外交通便利。

此外，他強調，二重左岸重劃區臨近新北市第二行政中心和新北產業園區，政府也在積極推動附近老舊廠房的更新重建，並計劃打造「新北科技園區」，目前已吸引如：三花棉業、群光電子、全球人壽、東森電視等企業的進駐，為當地創造了大量的就業機會。

目前二重左岸重劃區區內以總價2,300萬元以內的兩房、小三房產品最為熱銷，買方除了在地的新婚家庭和年輕首購族外，還有不少外來就業族群、傳產企業主及其二代、以及台北市的外溢客群。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，三重腹地遼闊，商圈成熟，使得三重房市有較強的的支撐力。同時，伴隨重劃區的開發與重大建設的進駐，該區域的房市也表現出相當良好的未來發展潛力。因此對於有自住需求或打算長期持有的購屋民眾來說，三重的確是一個不錯的選擇。