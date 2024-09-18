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Alibaba.com推出訂閱制「OKKI AI數據管家升級版」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

為促進台灣中小企業加速運用AI技術掌握全球商機，線上B2B外貿平台 Alibaba.com 18日宣布在台灣正式推出平價版AI外貿獲客工具「OKKI AI數據管家升級版」，以訂閱制模式提供AI精準商機定位、主動智能營銷、全方位CRM管理等多種符合中小企業外貿使用情境的功能，標榜台灣中小企業只需每天一杯咖啡的預算，導入外貿AI工具、無限次使用，觸達全球1.5億B端潛在買家。

根據Alibaba.com調查顯示，今年初Alibaba.com推出的「AI生意助手」服務，有70%的中小微企業接受了AI提供的改善建議並顯著提升了貿易效率。Alibaba.com推出平價版外貿AI訂閱服務「OKKI AI數據管家升級版」，盼能結合AI生意助手打造全鏈路AI解決方案來協助企業，藉由AI工具的幫助，精準掌握潛在商機，顛覆外貿營銷邏輯。

Alibaba.com台灣總經理陳寶圭表示，繼推出讓會員得以輕鬆優化平台經營效率的「AI生意助手」後，再推出協助中小企業經營客戶的「OKKI AI數據管家升級版」，幫助中小企業可以用更聰明、精準的途徑接觸到海外買家。

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