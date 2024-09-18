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泓德能源董座謝源一 獲頒卓越企業領袖獎

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
泓德能源董事長謝源一。陳昱翔/攝影
泓德能源董事長謝源一。陳昱翔/攝影

太陽能系統整合商泓德能源-創（6873）董事長謝源一因應2050淨零排放的全球趨勢，投入再生能源產業，以智慧電力公司為目標，八年成功將公司上市。以能快速跟隨國家政策、掌握市場動向，有效活化與提高地方經濟行為，並在企業治理與永續創新上表現亮眼，獲頒由亞洲企業商會（Enterprise Asia）頒發的APEA「卓越企業領袖獎」（Master Entrepreneur Award），是台灣民間能源公司首位獲得該獎項之得主。

亞洲企業商會於2006年成立，致力成為驅動永續經濟進步及社會發展的引擎，除持續與各國政府，非營利組織及其他單位合作，共同宣導企業競爭力及永續發展，也透過獎項、企業合作、國際論壇、認證等等擴大影響力。其所主辦的「亞太企業獎」，旨在表彰亞洲16國及市場裡促進經濟體永續發展的出色企業與企業家。

重視公司治理 八年打造上市公司助攻淨零排放

謝源一從小立志創業，在尋找創業方向的同時，持續關注國際市場脈動，深刻體會綠能對於社會發展的重要性與必要。2012年與周仕昌總經理看到日本政府政策支持，因此赴日發展綠能產業，2016年台灣開放綠能政策，因此回台成立泓德能源，八年成功將公司上市，目標成為台灣第一家民營的智慧電力公司。

據悉，謝源一特別重視公司治理，不僅要求官網清楚揭露公司治理推動情形，重大資訊更應以中英文雙語揭示，並於公司內部設置公司治理主管。他認為公司要能永續經營，與人才有密不可分的關係，因此泓德能源從創業之初，謝源一和總經理周仕昌親自尋覓人才，初期更擔任主要的跨部門協調溝通者，縮短部門之間的磨合期。2023年增加約100位資通訊與AI人才，這在能源產業來說是創舉，但他們認為要達到智慧電力公司這個目標，一定要自建團隊，才能創造最好的成果。

電廠建置帶動地方發展 漁電共生開創養殖業第二春

泓德能源開發電廠時，特別重視與當地鄰里的溝通，除了解答居民對於再生能源的疑問，排除施工過程裡的生活不便，更盡力為當地創造就業機會，帶動經濟發展。漁電共生案場的建置，不僅創造青年返鄉的誘因，並藉著傳承生態養殖與智慧養殖的觀念與技術，解決傳統養殖漁業人才斷層的瓶頸，開創沒落已久的台灣「養殖王國」第二春，助產業升級。

謝源一表示，適逢泓德能源自創新板改列一般板上市的前夕獲獎，這對於他及同仁是極大的鼓勵。在公司邁向國際智慧公司目標的同時，他會秉持創業初衷回饋社會與自然環境，取之於社會、用之於社會，才是真正負責的永續企業。

創業 泓德能源

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