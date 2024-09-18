中鋼調降10月盤價及第4季盤價

歐美通膨趨緩，國際油價回落，終端需求逐漸回溫，帶動全球貿易量增長。IMF預估今(2024)年全球GDP成長率為3.2%，明年更增至3.3%，經濟前景平穩。台灣受惠人工智慧（AI）浪潮帶動出口與科技業擴增資本支出，連動民間廠房設備投資成長，主計總處預估今年台灣GDP成長率為3.9%。

鋼鐵需求方面，美歐中製造業PMI指數回落至榮枯線50之下，傳統製造業復甦乏力；中國大陸房地產疲軟下，轉以推動新基礎建設，以及新能源車、家電等產品以舊換新補助，力求用鋼需求持穩；台灣今年前八月汽車累積銷量達30.76萬台，同比僅小降1.6%，表現優於預期，加上「國產汽車零件自製率」新制上路，有助支撐國內汽車用鋼需求。此外，國內公共工程及大樓、廠房建築用鋼需求強勁，鋼構業市況穩定向上。

鋼鐵供給方面，世界鋼鐵協會(worldsteel)統計今年前七月全球粗鋼產量約為11.1億噸，年減0.7%，中國大陸國統局發布八月粗鋼日均產量降至 251萬噸，較去年同期減少達 10%，顯示鋼廠不堪虧損，擴大減產幅度，另工信部於8月發布暫停鋼鐵產能置換，復以第4季進入秋冬環保限產，鋼鐵產能有望進一步受控；韓國鋼廠規劃近期熱軋產線定修，推估影響熱軋產能約40萬噸，供給限縮有助穩定東亞鋼市。

原物料與營運成本方面，受中國大陸鋼廠減產影響，鐵礦砂回落至每公噸90~100美元，煤礦在每公噸180~190美元區間整理，原料成本下降。鋼鐵行情方面，中國大陸熱軋流通行情近一個月下滑約每公噸人民幣350元(約49美元)，鞍本10月份平板類每公噸下跌人民幣200~250元(約28~35美元)，反映市場疲弱現況，寶武鋼10月平板類產品雖以平盤開出，惟鋼市是否因此回穩尚待觀察。中國大陸為去化過剩產能，對外大量輸出低價鋼品，偏離市場行情，拖累亞洲鋼價，東南亞熱軋進口行情近一個月下滑約每公噸35美元，越南台塑河靜鋼廠熱軋新盤每公噸亦調降16美元。

現階段國際鋼市疲弱態勢依舊，國內鋼鐵市場觀望氛圍濃厚，上下游產業經營艱困，惟煤鐵原料成本回降，為提振下游購料信心，中鋼續採「順勢、合宜、穩健」訂價原則，針對今年10月的月盤產品，因應低價進口競爭及國內流通行情變化，盤價全面下調。第4季的季盤產品，考量各產業需求強度與競爭狀況不同，給予差異化訂價，以助用戶掌握成本並維持接單動能。

中鋼2024年10月份月盤及第4季盤價調幅：