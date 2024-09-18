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飛虎將軍故居化身私廚餐廳 大咖買方砸1.25億購入當現成房東

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

台北市新生北路三段巷內，雙城街商圈附近的一處獨棟洋房老宅，過去為飛虎將軍陳納德故居，目前已被文化部列為歷史建築，由特色私廚經營餐廳承租中，而據實價登錄顯示，今年6月有自然人以1.25億元買下約188坪的1~2樓帶租約店面，讓新買方直接當起現成房東

台灣房屋中山民生加盟店店東蕭佑寯分析，該店面鄰近捷運中山國小站，附近是雙城街商圈及晴光商圈，擁有一定客群人潮，不過店面位在巷內，雖然不是正商圈範圍，但是因建物原為1940年代末期落成的高階軍官宿舍，曾為飛虎將軍陳納德、陳香梅夫婦的故居。

蕭佑寯指出，該建築設計為中西式風格，經過修整重建後，出租給餐飲業，餐點以特色料理為主；餐廳前三年每月租金為28.1萬元，且承租第4年起到第5年，租金調整為每月28.7萬元，店面淨投報率為2.7~2.76%，投報表現頗亮眼。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，疫後國旅爆發，聚餐需求也相當熱絡，由於近年消費者高價消費餐飲接受度增加，對於餐飲的要求越來越高，不僅廚藝、服務、裝潢要好。

張旭指出，若餐廳具有話題性，更能透過社群傳播口耳相傳，因此地段好，或是建築空間特殊，有故事的店面頗能吸引經營高價的餐廳業者，而帶租約賣，也能吸引長期置產者的目光。

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