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南科FG區段徵收完工 房市專家看好有望成蛋黃區

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
隨著南科FG特區的逐步推案，該區有望成為台南新興的房市「蛋黃區」。圖／信義房屋提供
隨著南科FG特區的逐步推案，該區有望成為台南新興的房市「蛋黃區」。圖／信義房屋提供

近期南科F、G區段徵收案即將於9月底前完成驗收，預計10月進行土地點交，為南科地區帶來全新發展契機。根據在地房市專家觀察，隨著南科FG特區的逐步推案，該區有望成為台南新興的房市「蛋黃區」，吸引更多購屋者的目光。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，南科周邊的新興重劃區如永康區的鹽行國中重劃區、新市區的新和重劃區以及南科旁的FG特區，均是未來推案的主要區域。依照FG特區目前進度，配地後即可送建照申請，預計114年下半年大樓產品有望陸續推出，參考鹽行國中重劃區、新和重劃區房市單價都坐穩4字頭，未來FG建案開價可能突破每坪50萬，實際成交單價約為40-45萬，有機會成為南科房市蛋黃區。

張榮特別指出，南科LM特區的中古屋單價已達每坪35萬至40萬，顯示南科地區的房市熱度逐漸向外擴散，而FG區未來的發展將有望進一步提升南科整體房市的價值。因此，南科FG區的推案將成為市場關注的焦點，進一步推動台南房市均衡發展。

信義房屋南科店經理陳怡伶表示，FG特區位處善化市區與南科園區之間，通勤或進市區都只要5分鐘，交通便利性吸引許多園區客觀望。以周邊LM區為例，園區客約占比6-7成，除了首購客以外，多為中北部下來置產的多資產客群。兩者選擇重劃區的理由截然不同，首購客由於剛進園區還在存錢打拚階段，看準重劃區預售屋低自備特點進場，而高資產階族群則認為，南科會複製竹科成功案例，未來預期增幅空間大，及早進來卡位。

因FG特區尚未推案，觀察周邊5年內電梯大樓成屋單價，約為35萬至40萬，總價1,100萬至1,300萬可買到兩房含車位物件，3房含車位總價則會落在1,500萬至1,700萬之間。陳怡伶補充表示，雖然預售屋有低自備優勢，但如果是小家庭客群，因為有剛性需求則會以成屋為購屋首選，且成屋市場近期受限貸令影響，買家看房時猶豫期也會比較長，建議出手前可以多評估手上現金水位。

建案 房市 重劃區 預售屋

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