快訊

引爆呼叫器原因曝！憂真主黨發現秘密行動 以色列搶先動手

旅泰注意！台灣遊客入境要申辦「電子旅行授權」12月生效

超速最重罰3.6萬！行人優先區10月上路 行人可全寬通行、穿越道路

聽新聞
0:00 / 0:00

張國煒告遺囑執行人涉背信罪 星宇航空22字發聲

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
張國煒今天委託律師，控告遺囑執行人違反遺囑內容，觸犯刑法背信罪，向臺北地檢署提出刑事告訴。針對此事，星宇（2646）表示，這屬於董事長張國煒個人家族事情，公司不方便回應。星宇航空示意圖。本報資料照片
張國煒今天委託律師，控告遺囑執行人違反遺囑內容，觸犯刑法背信罪，向臺北地檢署提出刑事告訴。針對此事，星宇（2646）表示，這屬於董事長張國煒個人家族事情，公司不方便回應。星宇航空示意圖。本報資料照片

張國煒今天委託律師，控告遺囑執行人違反遺囑內容，觸犯刑法背信罪，向臺北地檢署提出刑事告訴。針對此事，星宇（2646）表示，這屬於董事長張國煒個人家族事情，公司不方便回應。

張國煒委任律師今天針對已故長榮集團總裁張榮發所立遺囑的遺囑執行人柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬、吳界源與張國華共同違反遺囑內容，觸犯刑法背信罪，向臺北地檢署提出刑事告訴，並向臺北地院聲請解任遺囑執行人職務並改定適格之遺囑執行人。

張國煒 張榮發 長榮集團

延伸閱讀

張國煒出招了！下午控告張國華等人違反遺囑涉背信

獨／K董不忍了！張國煒委任律師 提告張國華等5人「違反遺囑」背信

張國煒出手了！現身101 發表星宇航空聯名瑞士機械表

國民黨逆轉贏了！黨產會追徵舊中央黨部11.3億 更一審判決出爐

相關新聞

三重預售屋房價見7字頭、5年大漲逾6成 新屋飆漲原因曝光

中信房屋研展室彙整實價登錄，統計2020年到2024年三重預售屋及成屋的平均房價變化，結果顯示，目前三重預售屋的平均每坪...

張國煒告遺囑執行人涉背信罪 星宇航空22字發聲

張國煒今天委託律師，控告遺囑執行人違反遺囑內容，觸犯刑法背信罪，向臺北地檢署提出刑事告訴。針對此事，星宇（2646）表示...

婆婆媽媽環保公司積欠員工工資 竹科管理局出手了

針對婆婆媽媽環保有限公司員工積欠員工工資，竹科管理局訂今日下午召開勞資爭議調解會，協助解決勞資爭議。...

南科FG區段徵收完工 房市專家看好有望成蛋黃區

近期南科F、G區段徵收案即將於9月底前完成驗收，預計10月進行土地點交，為南科地區帶來全新發展契機。根據在地房市專家觀察...

響應國際淨灘日 昇恆昌舉辦最靠北的「敬」灘派對

響應2024國際淨灘日，長期投入公益服務、年辦近400場公益活動的免稅店龍頭昇恆昌，號召員工、30家合作夥伴近300人，...

中鋼開出10月、第4季盤價 最大跌價每公噸1,500元

中鋼（2002）今日開出10月和第4季盤價。其中，10月方面，七大鋼品全面調降，跌價每公噸800至1,000元；第4 季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。