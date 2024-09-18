張國煒告遺囑執行人涉背信罪 星宇航空22字發聲

張國煒今天委託律師，控告遺囑執行人違反遺囑內容，觸犯刑法背信罪，向臺北地檢署提出刑事告訴。針對此事，星宇（2646）表示，這屬於董事長張國煒個人家族事情，公司不方便回應。

張國煒委任律師今天針對已故長榮集團總裁張榮發所立遺囑的遺囑執行人柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬、吳界源與張國華共同違反遺囑內容，觸犯刑法背信罪，向臺北地檢署提出刑事告訴，並向臺北地院聲請解任遺囑執行人職務並改定適格之遺囑執行人。