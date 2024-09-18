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響應國際淨灘日 昇恆昌舉辦最靠北的「敬」灘派對

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
昇恆昌免稅商店同仁們利用休假頂著烈陽，彎腰撿拾寶特瓶、塑膠、漁網、浮標，一共清出343.6公斤垃圾。圖／昇恆昌提供
昇恆昌免稅商店同仁們利用休假頂著烈陽，彎腰撿拾寶特瓶、塑膠、漁網、浮標，一共清出343.6公斤垃圾。圖／昇恆昌提供

響應2024國際淨灘日，長期投入公益服務、年辦近400場公益活動的免稅店龍頭昇恆昌，號召員工、30家合作夥伴近300人，於石門區尖子鹿東北角海岸線，舉辦結合淨灘、生態解說、美食餐車、DJ音樂的創新「『敬」灘派對」，一共清出近350公斤垃圾，以實際行動向海致敬，守護海岸環境。

昇恆昌去年從北到南以及離島，認養全台22公里海岸線，昇恆昌表示，同仁們利用休假日自主發起近400場公益活動，以淨灘、淨山等環境類約占四成為大宗，其次是到育幼院、教養院、基金會當志工等關懷類約占三成。

昇恆昌表示，此次國際淨灘日活動昇恆昌免稅商店邀請員工、眷屬、消費者及30家合作廠商一同參與，大、小朋友頂著烈陽，彎腰撿拾塑膠、大型廢棄漁網，還有飄洋過海超過2000公里才來到台灣的大陸製玻璃啤酒罐、寶特瓶，一共清出343.6公斤垃圾。

昇恆昌指出，此次也邀請合作夥伴參與，桃園國際機場助理副總經理兼資通處處長余崇立率領超過20位同仁響應淨灘。余崇立表示，對於短時間內就清出大量垃圾，讓他深刻感受垃圾破壞大自然環境的影響力，淨灘具有高度教育意義。

昇恆昌免稅商店公共事務室經理曹惠鈞指出，去年昇恆昌免稅商店進一步全面推動「1% ESG計畫」，持續投入1%時間、1%經營、創造1%影響力，相信每個人只要持續貢獻自己一小份心力就有很大影響；今年昇恆昌免稅商店也訂下提升關懷類公益活動占比，秉持「利他」精神，提供關懷、支持和協助給需要幫助的人。

ESG 公益活動 志工 生態

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