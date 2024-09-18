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8月戶數934萬續寫新高！但平均每戶僅2.51人 小宅化趨勢顯著

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
戶政統計資料顯示，8月全台戶數934.3萬戶，持續創下歷史新高，不過戶量已經連續三個月剩下2.51人，持續寫下歷史新低。圖／信義房屋提供
戶政統計資料顯示，8月全台戶數934.3萬戶，持續創下歷史新高，不過戶量已經連續三個月剩下2.51人，持續寫下歷史新低。圖／信義房屋提供

根據最新戶政統計資料顯示，8月全台戶數934.3萬戶，持續創下歷史新高，不過戶量已經連續三個月剩下2.51人，持續寫下歷史新低。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，家庭組成趨於精簡，加上房價高漲，小宅化趨勢更為顯著。

曾敬德指出，過去大家庭組成持續改變，加上這幾年大量交屋潮，分戶狀況更為明顯，而中南部居住型態改變，從大家庭居住在一棟透天，轉變為小家庭居住在電梯大樓，也都導致即使人口出現老化，但戶量仍愈來愈多。

統計顯示，從2009年開始戶量首度跌破平均每戶3人，一路呈現減少趨勢，2015年跌破2.8人，今年6~8月剩下平均每戶2.51人，持續創下新低，顯示現在家庭的人口組成愈來愈少，不過同時間戶數卻持續創高，2021突破900萬戶後，今年8月戶數寫下934.3萬戶的歷史新高。

至於人口變化較大是在2021~2023年，主要因為疫情期間有些國人滯留海外無法歸國，2021~2022年兩年期間人口都呈現負成長，不過2023年陸續回國後人口數量反彈，但實際上人口變化沒這麼劇烈，從去年底人口數量達到2342萬人後，今年已經呈現逐月減少的趨勢。

曾敬德認為，家庭人口愈來愈精簡，與高房價壓力之下，新推案小宅化不僅有市場也是發展趨勢，尤其新青安政策幫助年輕人買房減壓，也容易去購置相對低總價的小宅產品，2房產品已逐漸成為市場上標準品。

房價 新青安 買房

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