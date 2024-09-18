台中掀千億巨量預售大戰 品牌建商這27個大案要來了

台中向來為房市的一級戰區，今年928檔期更是爆出歷史巨量。據591新建案統計，今年928檔期，台中預售推案量達約1,500億元，創歷史新高，其中，就有27個總銷20億以上的中大型預售案將進場，西、南屯區上，仍以七期重劃區最受富豪及高資產族鍾愛，包括寶璽、國泰、麗晨、惠宇等品牌建商陸續進場，顯見其指標地位。

北屯區則以房市題材豐沛的14期重劃區一枝獨秀，光是寶輝美和段三案就有逾百億案量，無論開發規模、設計強度均是區域標竿，備受市場高度關注。

至於近期最具話題性的14期重劃區，近期以鄰近崇德商圈、823公園及「松強國小」的「美和段」最受關注，光是近一個月就有寶輝、龍寶、華固三大豪宅品牌相繼推案，其中寶輝計劃在「美和段」一口氣推出「寶輝GREEN PARK」、「寶輝WATER PARK」、「寶輝SKY PARK」，規劃30、45、55坪多元客製化產品，三塊基地近4000坪，都是三面臨路完整街廓，且三案將同時間動工。

甫進場的「華固豐匯」，規劃38-47坪，高樓層傳出有8字頭以上成交，而14期將有仁平段的「惠宇MY PARK」、「大城建設洲際段案」等案將進場，14期光是這幾案就有合計約200億案量。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，北屯匯聚了許多新興房市題材，其中又以14期話題最豐富，加上區內有大量素地待開發，具房價堆疊性，自然吸引開發商接連搶進，尤其北部建商下手更是毫不手軟，而具身分象徵性的七期，在周邊房市迅速上漲的情況下，補漲態勢強，具保值增值性，近年各一線品牌也紛紛回防推出指標個案，即使創價但相較其他區域漲幅仍合理不少，購屋族的接受度也較高。

其中，「寶璽天讚」將是七期睽違五年以上，再次出現均值百坪的超大坪數豪宅預售案，該案將延請曾設計過晴空塔、東京鐵塔、東京巨蛋等日本地標的國際設計團隊，日本第一大NIKKEN SEKKEI操刀設計，基地正對七期別墅群第一排，擁有購屋者最愛的無限棟距視野，將是新市政中心內唯一面南超大棟距個案，規劃100至130坪，總銷120億元。

被視為「城心耕耘者」的麗晨建設，自成立以來的每一案皆鎖定成熟區推案，備受期待的「麗晨片片山閑」也在9月正式推出，基地位於台灣大道、朝富二街口，將延續麗晨品牌一貫的特質，將「風、光、水、綠」等元素納入住家規劃，為七期帶入全新的生活思維，鄰近的「惠宇大疆」規劃30-55坪產品，高樓層預估將有機會挑戰9字頭單價。

以穩健、可靠的形象累積不少品牌粉絲的國泰建設也預計在七期南側文心森林公園旁推出「國泰森林薈」，該案基地位在大墩七街、大觀路，規劃2-3房產品，在地業者也透露，該案將是國泰建設布局七期的個案中，坪數設定最小的一次，一舉一動備受各界高度關注，預估也將創新高價，另外，「寶輝469 Gongyi Avenue」也正籌備中，同樣備受矚目。