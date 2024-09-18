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婆婆媽媽環保公司積欠員工工資 竹科管理局出手了

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
針對婆婆媽媽環保有限公司員工積欠員工工資，竹科管理局訂今日下午召開勞資爭議調解會，協助解決勞資爭議。圖／本報系資料照片
針對婆婆媽媽環保有限公司員工積欠員工工資，竹科管理局訂今日下午召開勞資爭議調解會，協助解決勞資爭議。圖／本報系資料照片

針對婆婆媽媽環保有限公司員工積欠員工工資，竹科管理局訂今日下午召開勞資爭議調解會，協助解決勞資爭議。

竹科管理局表示，婆婆媽媽環保公司因員工工作地點在新竹台大分院生醫醫院竹北院區，位於本局生醫園區，竹科管理局已對公司實施勞動檢查並提供員工相關法令諮詢及協助安排勞資爭議調解。

竹科管理局指出，接獲婆婆媽媽等員工申訴後，立即對婆婆媽媽環保有限公司實施勞動檢查，因公司未依規定受理檢查，行文該公司依限於8月20日前提供資料，該公司屆期仍未提供，本局將依規定予以裁處。

竹科管理局強調，已於8月26日派員至新竹台大分院生醫醫院竹北院區瞭解公司積欠勞工工資之狀況，現場新竹縣政府亦派有代表與會，竹科管理局也提供員工、婆婆媽媽環保公司代理人及台大生醫竹北院區代表相關勞動法令諮詢及說明勞資爭議調解管道。

竹科

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