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泓德能源董事長謝源一獲APEA「卓越企業領袖獎」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓德能源董事長謝源一獲APEA「卓越企業領袖獎」。圖/泓德能源提供
泓德能源董事長謝源一獲APEA「卓越企業領袖獎」。圖/泓德能源提供

泓德能源（6873）董事長謝源一因應2050淨零排放的全球趨勢，投入再生能源產業，以智慧電力公司為目標，八年將公司上市。以能快速跟隨國家政策、掌握市場動向，有效活化與提高地方經濟行為，並在企業治理與永續創新上表現亮眼，獲頒由亞洲企業商會（Enterprise Asia）頒發的APEA「卓越企業領袖獎」（Master Entrepreneur Award），是台灣民間能源公司首位獲得該獎項之得主。

亞洲企業商會於2006年成立，致力成為驅動永續經濟進步及社會發展的引擎，除持續與各國政府，非營利組織及其他單位合作，共同宣導企業競爭力及永續發展，也透過獎項、企業合作、國際論壇、認證等擴大影響力。其所主辦的「亞太企業獎」，旨在表彰亞洲16國及市場裡促進經濟體永續發展的出色企業與企業家。

謝源一2012年與周仕昌總經理看到日本政府政策支持，因此赴日發展綠能產業，2016年台灣開放綠能政策，回台成立泓德能源，八年將公司上市，目標成為台灣第一家民營的智慧電力公司。

謝源一認為公司要能永續經營，與人才有密不可分的關係，因此泓德能源從創業之初，謝源一和周仕昌親自尋覓人才，初期更擔任主要的跨部門協調溝通者，縮短部門之間的磨合期，2023年更增加約100位資通訊與AI人才，因認為要達到智慧電力公司這個目標，一定要自建團隊，才能創造最好的成果。

泓德能源開發電廠時，重視與當地鄰里的溝通，除了解答居民對於再生能源的疑問，排除施工過程裡的生活不便，更盡力為當地創造就業機會。漁電共生案場的建置，不僅創造青年返鄉的誘因，並藉著傳承生態養殖與智慧養殖的觀念與技術，解決傳統養殖漁業人才斷層的瓶頸。

再生能源 泓德能源 綠能

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