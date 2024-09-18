中投20分鐘！台中市兩房價到「這𥚃」買全新別墅

全台都會區房價高昂、土地又稀缺，建商、購屋族紛紛撤往外圍布局，台中知名建商鴻邑建設看準中部房市價差，今年首度進軍南投市推出6,322坪超大型造鎮案，以地段和價格優勢推出四期系列作，強調：「中投20分鐘車程，台中市兩房價，到這𥚃可以買全新別墅」。

目前，第一期社區別墅「拓璞天藏」已經進場，主打「別墅生活2.0」，坐擁戶戶獨立產權、前院雙車位優勢，更享有社區會館的便利生活，廣告總價僅1,388萬元起，等於是「台中2房甜甜價買別墅」，一推出便掀起市場一波買氣，更受到不少自營商、退休人士、銀行界等背景人士青睞。

房市造鎮熱潮吹到了南投！鴻邑建設看準剛性需求，特意選在南投市交通方便的縣政特區，整合6,322坪超級造鎮基地，看好周邊完整生活機能及快速移動的特性：車程10分鐘內食、衣、住、行、育、樂一應俱全，如平和國小、中興國中、家樂福、南投市場、南投縣立體育場等；聯外幹道則有國道三號及76快速道路交織成交通路網，加速往返其他中部縣市，15分鐘到草屯，20分鐘即可到台中市區。

鴻邑建設首度前進南投市，推出超級造鎮案引發話題，據了解，上半年該案公開就吸引很多高端客層，不少原本居住在透天厝、或是在台中工作的年輕族群，因為該區房價、基地機能便利性和居住空間等考量，選擇購入此案，另外也有台中購屋族說：「南投好山好水，回家感覺很放鬆，就像是度假」。

鴻邑建設董事長唐廷照補充，在南投能以1,000多萬元買到全新別墅，不僅價格CP值高，且全案採社區管理，兼具安全與隱私需求考量，未來入住也不須被上下樓打擾、獨享天地，有土斯有財，近期買盤大多來自營商、退休人士、銀行界等自住客，滿足三代同堂、首購、換屋等購屋需求。

唐廷照說，全案以6,322坪基地為造鎮底氣，打造國際級莊園享受，將是當地有史以來最具代表的建築鉅作。

首期「拓璞天藏」規劃興建83戶社區型別墅，採筏式基礎穩固結構，外觀設計現代風格，並特別在入口處規劃一棟3層樓公設會館，除了包含有資源回收室、省去垃圾回收不便之外，並納入交誼、會議室等基礎設施，「住別墅也能享有大樓公設」。