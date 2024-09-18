台泥自然相關財務揭露報告 低碳價值營收逾405億元

台泥今天發布最新自然相關財務揭露報告，首度針對低碳與新能源轉型過程中，所驅動的自然機會如用替代原料、水資源回收與自然生態保育等進行財務評估。台泥因低碳新能源轉型計畫，2023年創造的低碳產品與服務營收超過新台幣405億元，占總營收37%。

自然相關財務揭露報告（The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures，簡稱TNFD），主要是幫助企業將自然環境風險和影響的財報，揭露給企業內部、金融機構和相關利害投資人等。

今年台泥與台大森林環境暨資源學系合作，依TNFD正式版架構進行台泥於港（港口）、電（電廠）、（水泥）廠、礦（礦場）四合一LEAP，透過定位（Locate）、評估（Evaluate）、評判（Assess）以及準備（Prepare）四個階段分析，採世界企業永續發展協會（WBCSD）推出的水泥業專屬生物多樣性影響評估方法學。

台泥表示，2016年起展開復育工作，除了復育原生種之外，也進行污染防治與水土保持。台泥自開礦以來長期執行環境監測與生態調查，評估結果顯示礦區生物多樣性指數呈上升趨勢，持續增加復育區與森林面積，並提升棲地狀態，模擬2040年達成無淨損失NNL（No Net Loss） 情境，並希望於2040開始達到淨正向影響NPI （Net Positive Impact），為國內第一個明確訂定自然正成長路徑的企業。

台泥因低碳新能源轉型計畫，逐步採替代循環新技術，減少自然資源使用、提升再生能源與利用模式及增加水資源循環效率等，2023年所創造的低碳產品與服務營收超過405億元，占合併總營收37%。

自然相關機會財務評估分為四大項，第一，以替代能資源所提供的低碳產品與服務收益，逾405億元。第二，因減少使用石灰石、煤炭、太陽能自發自用、餘熱發電與增加回收水等，節省內部成本逾27億元。

第三，因替代能資源相對減碳的擬制性，減少碳費成本與創造碳交易可能的收益，逾5億元。

第四為生態正向影響價值，包含對生態系統及人類的有益影響，如降低二氧化碳排放、礦區復育生態系等，內外部減碳效益達220萬噸，其中所有財務資訊皆與2023永續報告書、2023年報及IFRS永續及氣候財務揭露專章一致。