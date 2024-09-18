KKday 啟動日本通計畫 攜訂房網 Jalan 導入特色住宿

亞洲深度旅遊電商平台KKday全面深化日本市場，啟動日本通計劃，強調旅遊 住宿、美食、租車、郵輪、一日遊、城市通行證一站購足。18日宣布與日本知名訂房網站「Jalan」攜手合作，導入日本近萬間特色旅宿及飯店。

根據日本政府觀光局統計，今年1-7月全球前往日本旅遊的旅客數已突破2,000萬人次，其中有高達350萬人次為台灣旅客，是赴日旅遊國家第三名，旅遊電商平台KKday分享，訪日旅客不斷創新高，KKday持續開拓日本各類旅遊體驗商品，今日宣布與日本知名訂房網站「Jalan」攜手合作，導入日本近萬間特色旅宿及飯店，提供旅客即時訂房服務，房源囊括日本關東、關西、九州、四國、沖繩等等日本全國各地，並精選六大類型住宿，包含城市漫遊、溫泉秘湯、仙境山景、絕美海景、世界遺產、古民農家，首波主打秋冬旅遊熱點，推薦北海道設計酒店、雪景飯店、京都日式風格住宿，以及合掌村溫泉飯店等。

KKday2016年成立日本辦公室，長期深耕日本旅遊、與當地供應商緊密合作，開發各類深度旅遊體驗，推出一系列景點票券、交通接駁、郊區一日遊、美食饗宴等商品，為提供旅客更全面、更便捷的旅遊預訂服務，即日起與日本知名訂房網站「Jalan」攜手合作，導入當地近萬間飯店住宿，提供即時房況、動態售價、深度詳盡的旅遊資訊及用戶評價，旅客在KKday站上就可以直接預訂飯店。

日本訂房網站Jalan則表示，邊境解封後，造訪日本的海外旅客人次不斷攀升，為了拓展海外旅客的服務量能與營運品質，Jalan與旅遊電商平台KKday合作，已於第一階段導入近萬間飯店住宿，未來雙方也將持續深化商品品項，推出結合飯店住宿與各類旅遊體驗、票券的套裝方案，讓旅客透過KKday一站式規劃、預訂日本旅遊行程。

KKday表示，目前赴日旅遊的人氣城市，除了大阪、東京、京都外，沖繩、九州、北海道等二線城市也迅速竄升，看好下半年度將迎來賞楓、滑雪、溫泉等秋冬季旅遊商機，搶先主打北海道、京都、名古屋、東京等地的特色住宿商品。