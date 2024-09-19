從台灣之光到爆洗產地疑雲…Gogoro跌落神壇 電動機車銷量大減關鍵為何？

電動機車龍頭Gogoro被爆出使用中國製零件，以「洗產地」的方式詐領補助，消息一出令各界震驚，隨後創辦人陸學森也宣布下台。曾經集獨角獸、台灣之光的美譽於一身，Gogoro如何走上這一窘境？

2011年，挾著Nike創意總監、美國微軟創意總監等優異資歷，陸學森宣布創業，包括潤泰集團總裁尹衍樑及宏達電董事長王雪紅個人都投資，2015年發表第一部新車後，更陸續引進國際大咖參股，陸學森更享有「機車界賈伯斯」美譽。

2023年底帳面累積虧損已超過百億元台幣

Gogoro當年從零開始，在台灣一手打造重型電動機車市場，2022年風光赴美掛牌上市，上市前市場甚至認為估值可達10億美元。然而Gogoro成立以來，營運現金流始終沒有轉正，市值從最高36億美元一路滑落至僅剩3.3億美元，至2023年底帳面累積虧損更已超過百億台幣。

最後一根稻草，是最近的「洗產地」詐領補助疑雲。台北市調處接獲告發狀，指出Gogoro VIVA馬達控制器部分零組件是來自廣達上海廠，運到台灣後再由協力廠組成整套的動力系統；本來應該由上海廣達開立的文件，也被改成了台灣廣達，以符合經濟部的申請補助資格，實則違反《經濟部推動電動機車產業補助實施要點》的相關規定。由於VIVA已經賣了超過4萬台，可能拿到超過數億元補助款；經濟部表示9月底將召開審查會議，若有違規會要求業者負責。

陸學森從重金打造夢幻車款到爆出洗產地疑雲、閃辭下台，很可能與這件事有關。據傳，陸學森當時為了打造出心目中的夢幻車款、不計成本，第一台車光是物料成本，就花了16萬新台幣，雖然名氣震天響，卻在銷售上慘遭滑鐵盧。之後，陸學森才把高CP值的第二台車做出來，相當受到歡迎。降低成本，應是關鍵原因之一。

陸學森從重金打造夢幻車款到爆出洗產地疑雲，如今閃辭下台。聯合報系資料照／記者李政龍攝影

電動機車銷量衰退，政府補助政策調整關係大

同時，面對大廠環伺，Gogoro光環也消退的迅速。一方面，以往Gogoro以酷炫流行的外表取勝，但其它大廠包括三陽、光陽、山葉等也不落人後，拚盡全力在電動機車領域一較高下，讓Gogoro不再獨占鰲頭。若進一步觀察整體機車市場，台灣整年機車銷售量約87萬輛，電動機車銷量約8萬輛、其實占整體機車市場尚不到10％，換算Gogoro僅占機車市場的7％。

財經專家指出，2020年機車共銷售103.5萬輛，比2019年增加14.8%，也創下了25年來新高，表示機車其實是賣得更好。但從去年開始，大幅成長的電動機車卻開始下滑，去年才賣出不到10萬輛，相較2019年電動機車全年銷售168544 輛，衰退幅度高達41%。專家分析，電動機車銷量衰退，與政府補助政策的調整有很大關係。

Gogoro當初能見到大幅度的成長，環保意識抬頭當然是重點，但攸關消費者的荷包，事實上政府力推的購車補助優惠仍是關鍵。不過，政府的補助在去年出現了調整，環保署取消新購電動機車補助3千元，汰舊換新補助首度納入七期燃油機車，和電動車享有同樣5千元的補助，反而造成多數消費者偏向選購七期燃油車，也是Gogoro銷量衰退的一個主因。如今身處風暴中心的Gogoro依然面對風雨飄搖，下一步怎麼走？市場持續觀察。

（本文出自2024.09.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）