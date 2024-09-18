兩黨房市政策各打三大板 李同榮批：「人事時錯」不改

16年來台灣政府歷經兩次政黨輪替，經濟發展蒸蒸日上，國民人均年所得已經超過3萬4千美元，但由於所得分配嚴重不均，年輕人買不起房與租不起房問題卻越趨嚴重，居住正義淪為政黨選舉的政治口號。

房產趨勢專家李同榮直指16年來房產政策的六大缺失，包括馬英久政府的「大降遺贈稅引發房市飆升」、「實價登錄1.0的登錄亂象」、「奢侈稅打房產生的閉鎖反效」，蔡英文政府的「8萬戶空屋移轉社宅徹底失敗」、「房地合一2.0助漲房價」、「平均地權修法與新青安政策造成市場扭曲」，兩黨所有房產政策幾乎圍繞在打房的思維中，居住正義永遠難以振衰起敝。

李同榮感嘆，左八年右八年，16年來歷經兩次次政黨輪替。無奈主管機構長官往往難納百川，只會對政策問題提出防衛性的說貼與辯護，房產政策永遠圍繞在「打房價」的思維中，忽略市場供需因素的調解。

他認為，16年房產政策六大缺失，馬政府與蔡政府各打三大板，嚴重扭曲市場機制。房市政策不但未抓住市場問題核心。最明顯的六大缺失案例與事實真相如下：

（一）2009年馬政府降低遺產稅政策，造成降溫中房價再次飆升。降低遺贈稅立意良善，但時間不對，過剩資金缺乏多元投資管道，因而產生房價再度飆漲的後果。

（二）2011年馬政府奢侈稅打房政策，主升段稅制打房，造成閉鎖效應、漲時助漲後果。稅制革新雖有其必要性，但若疊床架屋以加稅企圖打房，時間不對，策略不對，就會造成漲時助漲的反效。

（三）2012年馬政府實價登錄歸責於地政士登錄政策，造成登錄不實、權責不分亂象。

（四）2016年蔡政府8萬戶空屋移轉社宅政策，政策知錯不改，欲蓋彌彰，且偽造假政績。空屋移轉社宅政策推動困難，政府才以包租代管的租金補貼政策，就現有租賃市場把房東房客湊合，魚目混珠當社宅政績，事實上對社宅數量增加一點幫助也沒有，這就是錯誤政策而知錯不改的實例。

（五）2021年蔡政府央行四限貸與房地合一2.0打房政策，稅制打房引發閉鎖反效應、資金受限導致大者恆大。央行採選擇性信用管制與2010年央行彭總裁選擇性信用管制政策如出一轍，同樣的策略用在不對的時間點，在主升段打房，結果都是一樣的失敗。

（六）2023年蔡政府平均地權修法與新青安政策，投機買盤不減反增，並由短線轉移至中長線高槓桿操作。圍堵資金只能治標，游資就會亂竄，房市高檔推出新青安激勵市場的利多措施，等於提油滅火，所有部會打房政策都功虧一簣。

李同榮進一步分析，16年來兩黨輪替執政下的房產錯誤政策，都具有共同的特徵：

（一）人不適：主事者不是非專業領域，就是偏向學術治理導向，用人不適，導致政策往往脫離市場實務。

（二）事不對：房產政策掌握不了核心問題，導致提出的政策只能治標而不能治本的缺失，政策就圍繞在打房思維，房價往往愈打愈高。

（三）時不宜：政策逆勢而為，往往在主升段逆勢打房（例奢侈稅與房地合一稅2.0），又在末升段宣布利多政策（例新青安政策），時間不宜，不管政策對錯，都會導致市場機制嚴重被扭曲，造成相反效果。

（四）錯不改：朝令不對、夕改何妨？一旦政策錯誤，不立即修正，再用錯誤的政策掩蓋修復，就會導致調控政策疊床架屋，履錯履犯，真可謂：「一群不同的人在不同的時間點犯下同樣的錯誤」。

李同榮建議，政策不能圖利強勢財團，但政策更不能塗害弱勢大眾，房產政策必須徹底跳脫打房思維。針對國土嶄新規劃、擴大公共建設、結合民間資源廣建社宅、疏解都會供需失衡、整頓租賃黑市、稅制全面革新、各項核心問題提出治本解決方案，長線才能促使年輕人真正買得起、租得起房，這才是申張居住正義的真諦。