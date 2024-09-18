新北今公布青年租屋補貼最高7千 民批限制繁瑣難申請

新北市城鄉局今公布明年度青年租金補貼價碼及條件，除放寬申請資格外，補助金額與去年相同最高7千，民眾批評新北租金補貼申請條件設置一堆難以申請，議員黃淑君認為物價提升補助也該提高。城鄉局表示113年度青年租金補貼已核定超過1270戶並持續受理中，今年10月起則開始受理114年度新申請案。

新北市114年度青年租金補貼將於下月初至明年底開放申請，受理對象為年滿18歲至未滿40歲，在新北市設籍、就學或就業的單身、新婚及育孕有未成年子女或胎兒的青年，今年青年租金補貼家庭年收入限制由133萬元放寬至137萬元，家庭成員每人每月平均收入限制由5萬6千元放寬為5萬7400元。經審查符合資格者可享有單身3500元補貼，育孕有未成年子女3人以上最高可獲7千元補貼。

不過新北市青年租屋補貼的條件限制頗多，包括在新北市設籍或就學或就業、家庭成員於新市及北市、基隆、桃園均無自有住宅。家庭年收入低於133 萬、每人每月平均收入低於5萬6000元等。

新北許姓民眾表示，一般在北部的家庭，家庭成員或多或少都會在北部置產，新北補貼條件讓許多青年不想成年後擠在老家選擇在外租屋青年無法申請補助。自家小孩在其他縣市讀書租屋，申請中央300億擴大補貼就沒有一堆家庭成員限制條件。認為民法18歲成年後就是獨立個體，在外租屋就是個人私事，補貼硬要扯家庭成員置產狀況不符現今社會期待。

議員黃淑君也說，今年與去年物價水準已經漲價不少，租金補貼也應隨物價有所調整。去年議會通過囤房稅調整時就要求多餘稅收應用在租金補貼，但新北市府卻未納入討論。認為新北租屋補貼設置太多條件門檻，因此民眾寧願選擇中央擴大300億補貼，因此向新北申請補貼人數寥寥可數。