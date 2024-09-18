快訊

更新注意！iPad Pro陷iPadOS 18升級「死機變磚」災情 網曝蘋果直營店即刻救援

爆炸呼叫器台灣製造？業主否認，但網友瘋狂洗版「消滅真主黨」

京華城建照疑先上車後補票 簡舒培秀證據：建管處9月就核准

聽新聞
0:00 / 0:00

飛虎將軍陳納德故居1.25億轉手 專家：有故事投報好

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
雙城街商圈附近一處洋房老宅，新買家以1.25億元買下1~2樓店面。翻攝自Google Maps
雙城街商圈附近一處洋房老宅，新買家以1.25億元買下1~2樓店面。翻攝自Google Maps

台北市新生北路三段巷內一處獨棟洋房老宅，過去為飛虎將軍陳納德、陳香梅夫婦的故居，目前已被文化部列為歷史建築，由特色私廚經營承租中，實價顯示，今年6月一自然人以1.25億，買下約188坪的1~2樓帶租約店面，當起現成房東。

台灣房屋中山民生加盟店店東蕭佑寯分析，該店面鄰近捷運中山國小站，附近是雙城街商圈及晴光商圈，擁有一定客群人潮，店面位在巷內，雖然不是正商圈範圍，但因是1940年代將軍故居，具有話題性。

該建築設計聚中西式風格，經過修整後改出租給餐飲業，餐點以特色料理為主，每月租金行情來到28.1萬元，且承租第4年起到第5年，租金調整為每月28.7萬元，店面毛投報率為2.7~2.76%，投報表現相當不錯。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年消費者對於餐飲的要求越來越高，不僅廚藝、服務、裝潢要好，餐廳若具有話題性，更能透過社群傳播口耳相傳，因此地段好，或是建築空間特殊，有故事的店面，頗能吸引經營高價的餐廳業者，而帶租約賣，也能吸引長期置產者的目光。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計，近兩年台北市的億級一樓店面交易狀況，而去年上半年則僅9筆，平均單價為124.8萬元，中山區交易最熱，有4筆。

今年上半年已累計17筆，店面平均單價181.6萬元，其中又以大安區從去年零交易，今年有9筆億級店面成交，成為高價店面熱區。

張旭嵐分析，大安區店面因單價總價皆高，過去幾年鮮少交易，不過隨著大巨蛋去年底啟用，活動賽事動輒吸引數萬人潮，帶動商圈復甦，周邊零售和餐飲消費商機也活絡起來，使東區店面交易今年也有明顯回春跡象。

消費 餐飲業

延伸閱讀

00878擁「電子股及金融股」支撐第四季作夢行情！ 專家：最具成長動能的ETF之一

遼寧艦凌晨穿越台灣東北外海 專家估與美軍P-8A有關

中國晶片研發技術突破至7奈米？ 專家不認同

市場預期Fed將降息 專家盤點歷史數據：布局首選「2類資產」

相關新聞

飛虎將軍陳納德故居1.25億轉手 專家：有故事投報好

台北市新生北路三段巷內一處獨棟洋房老宅，過去為飛虎將軍陳納德、陳香梅夫婦的故居，目前已被文化部列為歷史建築，由特色私廚經...

為何房價愈打愈高？ 李同榮12字點出關鍵

近年政府高喊居住正義，不斷祭出各種政策措施，然而房價卻愈打愈高，年輕人不僅買不起，甚至租不起。房產趨勢專家李同榮表示，會...

兩黨房市政策各打三大板 李同榮批：「人事時錯」不改

16年來台灣政府歷經兩次政黨輪替，經濟發展蒸蒸日上，國民人均年所得已經超過3萬4千美元，但由於所得分配嚴重不均，年輕人買...

新北今公布青年租屋補貼最高7千 民批限制繁瑣難申請

新北市城鄉局今公布明年度青年租金補貼價碼及條件，除放寬申請資格外，補助金額與去年相同最高7千，民眾批評新北租金補貼申請條...

脫北客選哪？桃園最貴、最熱、最便宜重劃區曝光

雙北房價高，不少人脫北選擇落腳街廓整齊的桃園重劃區。永慶房產集團統計桃園市六個主要重劃區上半年市況，青埔重劃區均價一坪4...

日本、澳洲積極發展氫能 台股供應鏈鎖定商機

日本、澳洲近年積極拓展氫能，法人機構指出，日本政府於2024年5月制定氫能社會推動法，並於夏季正式施行，加速日本氫能產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。